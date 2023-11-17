Поверхностный сон увеличивает риск деменции

Плохой глубокий сон увеличивает риск деменции

глубокий сон без сновидений и

фаза быстрого сна, богатая сновидениями.

"Глубокий сон помогает мозгу выводить продукты метаболизма. К ним относятся белки, вызывающие деменцию в мозге. Если эта фаза сна нарушена, их тоже нельзя увезти. Однако, по мнению исследователей, эта находка также вселяет надежду. Таким образом, сон является модифицируемым фактором риска", - говорит врач-невролог Александра Алехина, комментируя исследование специально для МедикФорум.

Шесть советов, которые помогут вам лучше спать

"Возникающая дневная усталость лишает сил для занятий спортом. Вы также станете более голодными. Оба действуют как катализатор вашего лишнего веса. Получите медицинскую консультацию о том, что вы можете с этим поделать".

"Причина в так называемых синих частотах, которые излучают эти экраны. Они не дают нам уснуть и предотвращают высвобождение гормона сна мелатонина".

"То же самое касается и кофеина: 90 процентов людей ощущают негативное влияние на свой сон, если пьют кофе слишком поздно вечером".

"Вот почему желательно открыть окна или хотя бы выключить отопление в спальне".

Как вы также можете снизить риск болезни Альцгеймера

Многие люди опасаются развития болезни Альцгеймера в пожилом возрасте. Это наиболее распространенная форма деменции, которая считается неизлечимой. Факторы риска варьируются от ожирения до высокого кровяного давления и курения. Исследователи обнаружили, что плохой сон также увеличивает риск заболевания.Основное внимание уделяется так называемой «волне медленного сна».Если фаза глубокого сна с возрастом длилась короче, это повышало риск развития деменции в дальнейшем. И ясно, как показывают результаты: даже снижение на один процент в год увеличивает риск деменции у людей старше 60 лет на 27 процентов.Чтобы продлить фазы глубокого сна, эксперты рекомендуют различные меры.это утомит вас не только морально, но и физически. Например, отправляйтесь на прогулку или делайте физические упражнения в течение дня.люди с избыточным весом склонны к храпу и апноэ во сне.Люди — существа привычки, поэтому рекомендуется засыпать в одно и то же время. Если вы иногда ложитесь спать в 23:00, а иногда в 2 часа ночи, вы излишне затрудняете себе засыпание.эксперты рекомендуют подождать не менее часа между последней серией любимого сериала.стакан вина или пива может облегчить засыпание, но два стакана не позволяют вам войти в важнейшие фазы глубокого сна.физические нагрузки вызывают повышение температуры тела, и для спокойного и глубокого сна тело должно остыть и успокоиться.Вы можете сделать больше, чтобы снизить риск болезни Альцгеймера. Согласно результатам текущих исследований, до 40 процентов болезней Альцгеймера можно предотвратить с помощью активного и здорового образа жизни и профилактического медицинскогоМы собрали факторы риска, на которые может обратить внимание каждый, чтобы предотвратить болезнь Альцгеймера.То, что полезно для вашего сердца, полезно и для вашего мозга. Это включает в себя достаточное количество физических упражнений — в идеале, по крайней мере, 2,5 часа в неделю.Узнавайте новое, даже когда становитесь старше. Это заставляет ваш мозг быть занятым. Будь то музыкальный инструмент, язык или использование компьютера, попробуйте что-то новое.Следуйте классической средиземноморской диете. Ешьте много фруктов и овощей, оливкового масла и орехов. Выбирайте рыбу вместо красного мяса.Заниматься в паре или в группе веселее, и ваши серые клетки подвергаются испытаниям. Договоритесь о встрече, чтобы заняться, послушать музыку, поиграть в карты или вместе приготовить еду.Убедитесь, что вы не весите слишком много килограммов. Здоровое питание и регулярные физические упражнения помогут вам в этом.Курение также повреждает ваш мозг. Бросьте курить, никогда не поздно.Берегите голову в повседневной жизни и во время занятий спортом и, например, надевайте шлем при езде на велосипеде.Регулярно проверяйте свое кровяное давление. Повышенное кровяное давление обязательно следует лечить.Следите за уровнем сахара в крови. Если он постоянно слишком высок, вам следует принять меры, проконсультировавшись с врачом.Отнеситесь серьезно, если заметите, что у вас ухудшился слух. С помощью слухового аппарата вы можете легко исправить снижение слуха.Ранее МедикФорум писал о чае, который помогает от бессонницы.

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