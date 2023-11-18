Полезно для похудения: 3 ингредиента для завтрака, которые помогут избавиться от жира на животе

"Если вы пропускаете приемы пищи, выделяется гормон стресса кортизол. Это вызывает повышение уровня сахара в крови и выброс инсулина. Если что-то съедено, поглощенный сахар особенно быстро попадает в клетки и откладывается в виде жира, особенно вокруг живота", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Если вы хотите похудеть, вам следует есть здоровый завтрак

1. Бобовые утром для большего количества белка

«Бобовые, такие как фасоль, представляют собой идеальный набор белков, клетчатки и углеводов», — объясняет нутрициолог.

2. Орехи: полезный источник жиров

"Орехи в мюсли или ореховое масло в качестве начинки к каше абсолютно приветствуются".

3. Больше клетчатки из зеленых листовых овощей

«Клетчатка обладает пребиотическим эффектом. Это означает, что они поддерживают полезные бактерии кишечной флоры. В противном случае избыток вредных бактерий в кишечнике может привести к проблемам со здоровьем. Это также может означать увеличение веса».

Строгое воздержание от еды во время диеты создает стресс для организма. Это может даже замедлить потерю веса.Этот процесс можно проводить регулярно. Используя лучшие ингредиенты для похудения, вы сможете получить отличный эффект и впрямь. Причина этого в том, что важен баланс калорий.Если вам не нравится идея сытного британского завтрака с фасолью, беконом и яйцами, есть множество других вариантов включения этого ценного источника белка в ваш завтрак.Например, фасоль можно смешать с омлетом или использовать в овощных рости. Они даже хорошо работают в смузи. Хумус, приготовленный из нута и белой фасоли, также особенно богат белком и является отличной альтернативой сыру и джему на хлебе с маслом.Орехи полны ненасыщенных, полезных жирных кислот. Они также очень богаты белком и клетчаткой.Исследование показало, что субъекты, которые ежедневно потребляли небольшую порцию орехов (14 граммов), в целом теряли вес в течение четырех лет.Большим преимуществом орехов является то, что они снижают уровень сахара в крови. Держите его постоянным в течение относительно длительного времени и, таким образом, не позволяйте вам снова проголодаться вскоре после завтрака, а затем перекусить, чтобы сократить период до обеда.Зеленые листовые овощи, такие как шпинат, содержат много витамина С, который не только уменьшает воспаление, но и снижает кровяное давление. Магний также снижает уровень гормона стресса кортизола.Эксперт также отмечает наличие ценной клетчатки в зеленых листовых овощах:Таким образом, даже если вы до сих пор не рассматривали варианты салата в качестве варианта завтрака, изменение мышления в этом отношении может принести пользу как кишечнику, так и жиру на животе.Например, омлет со шпинатом, красочный сэндвич с тофу, рукколой и кресс-салатом или коктейль с бананом, корицей, овсяными хлопьями и листовым шпинатом.Ранее МедикФорум писал о чае, которые помогает от бессонницы.

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