Вредные для сердца продукты, которые повышают холестерин – врач советует ограничить

1. Насыщенные жиры

«Это означает сокращение потребления красного мяса, жирных молочных продуктов и тропических масел. Выбирайте нежирные куски мяса, выбирайте нежирные или обезжиренные молочные продукты и используйте более полезные для здоровья кулинарные масла, такие как оливковое масло», - говорит врач-кардиолог Колобаев Александр специально для МедикФорум.

2. Трансжиры

«Транс-жиры считаются вредными для здоровья сердца, и людям с высоким уровнем холестерина следует избегать или минимизировать их потребление. Внимательно читайте этикетки на продуктах и выбирайте продукты, которые не содержат частично гидрогенизированных масел. Выбирайте цельные, необработанные продукты и по возможности готовьте дома», - объясняет врач.

3. Пищевой холестерин

«Индивидуальная реакция на пищевой холестерин может различаться, и некоторым людям, возможно, придется быть более осторожными».

4. Обработанные и жареные продукты

«Людям с высоким уровнем холестерина следует ограничить употребление обработанных и жареных продуктов, особенно с высоким содержанием трансжиров и насыщенных жиров. Выбирайте цельные, необработанные продукты, готовьте дома, используя более здоровые методы приготовления, и отдавайте предпочтение фруктам, овощам, цельнозерновым продуктам и нежирным белкам».

Неправильный выбор диеты часто является причиной высокого уровня «плохого» холестерина, который может повысить риск сердечных заболеваний и инсульта. Поэтому важно понимать, чего следует избегать или ограничивать, чтобы свести к минимуму риск этого.Врач выделила четыре группы продуктов, которые могут представлять риск для вашей сердечно-сосудистой системы.От колбас до сыра, сливочного масла и кокосового масла — продукты с высоким содержанием насыщенных жиров являются одним из основных факторов повышения уровня «плохого» холестерина.Поэтому врач рекомендовал ограничить потребление насыщенных жиров до уровня менее семи процентов от общего ежедневного количества калорий.Трансжиры — это искусственные жиры, которые часто встречаются в частично гидрогенизированных маслах, используемых в некоторых обработанных и жареных продуктах.Эти виновники могут повышать уровень «плохого» холестерина и снижать уровень «хорошего» холестерина – того типа, который помогает сохранить здоровье вашего сердца.Диетический холестерин , скрытый в субпродуктах, яичных желтках и моллюсках, оказывает меньшее влияние на уровень холестерина в крови, чем насыщенные и трансжиры, но некоторые люди более чувствительны к нему, объяснил врач.Кардиолог рекомендует ограничить потребление холестерина в рационе до уровня менее 300 миллиграммов в день.Вместо этого доктор рекомендовал включать в свой рацион различные источники белка, такие как нежирное мясо, птицу, рыбу и белки растительного происхождения.Обработанные продукты, в том числе зерновые батончики и замороженные блюда, богатые насыщенными и трансжирами, могут способствовать повышению уровня холестерина.Ранее МедикФорум писал о чае, который помогает при бессоннице.

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