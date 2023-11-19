5 продуктов, которые следует есть во время менопаузы: помощь при гормональном хаосе
Во время менопаузы многие женщины испытывают перепады настроения и усталость. Это признаки того, что у вас нарушен гормональный фон. Правильное питание может помочь сейчас.
Эстроген в организме подобен кетчупу и картофелю фри. Иногда у нас его слишком много, иногда слишком мало. Найти правильный рацион – настоящая проблема.
Многие женщины в какой-то момент перед менопаузой испытывают избыток эстрогена – так называемое доминирование эстрогена. В некоторых случаях это проявляется в увеличении веса, прыщах или перепадах настроения.
Что происходит во время менопаузы?
Во время менопаузы яичники постепенно перестают функционировать и выработка эстрогена снижается. Это не значит, что количество раздражающих проблем при этом уменьшится. Привет приливы, привет недержание.
Плохая новость: мы не можем остановить менопаузу. А хороший? По крайней мере, симптомы можно облегчить.
Например, с фитоэстрогенами.
"Фитохимическое вещество имеет структурное сходство с эстрогеном, поэтому может имитировать гормон и помогать компенсировать дефицит эстрогена. Пять видов овощей содержат фитоэстроген – и другие положительные свойства", - говорит врач-диетолог Лементина Юлия специально для МедикФорум.
Брокколи – содержит много витаминов
Брокколи может многое предложить. Помимо витаминов С, Е и К, овощ также содержит комплексы витаминов группы В и минералы, такие как железо, цинк, кальций, магний и калий.
Благодаря входящим в его состав второстепенным растительным веществам он оказывает антиоксидантное действие и защищает организм от свободных радикалов. Кстати: его следует готовить на пару, а не варить.
Чеснок – очень полезен для кровообращения
Клубень действительно оставляет неприятный запах, но иногда можно закрыть на это глаза.
"Расширяя кровеносные сосуды, он способствует кровообращению. Он также расщепляет свертывающее вещество фибрин с помощью соединения серы айоен и, следовательно, действует как разжижитель крови".
Свекла – способствует пищеварению
"В свекле также много полезных веществ , в том числе витамин B1, витамин B2, витамин B6, витамин C, калий, магний, кальций, железо и цинк".
Содержащийся в нем бетанин (который также отвечает за красный цвет) является антиоксидантом и удаляет свободные радикалы. Также считается, что свекла положительно влияет на кровяное давление и способствует пищеварению.
Морковь – укрепляет иммунитет
Действительно ли морковь полезна для глаз? Да, но только в ограниченной степени: бета-каротин в моркови является предшественником витамина А. А его недостаток может привести к ухудшению зрения.
С помощью бета-каротина можно в некоторой степени компенсировать дефицит и устранить плохое зрение.
"Морковь может сделать еще больше: она укрепляет иммунную систему и облегчает желудочно-кишечные расстройства благодаря своей нерастворимой клетчатке".
Шпинат – много полезных ингредиентов
"Помимо железа, шпинат содержит кальций и фолиевую кислоту, а также провитамин А, витамин С и витамин К1. Последний помогает регулировать свертываемость крови".
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