Врач Фетисова: полезные жиры улучшают усвоение витамина D

«Суточная норма для взрослого человека составляет примерно 600, так называемых, международных единиц. Для людей старше 50 лет дневная дозировка уже около 1000», - сообщила врач Фетисова в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».

Достаток витамина D важен для хорошего иммунитета, но для его выработки человеческому организму необходимо солнце. Зимой, когда солнца мало, следует отдельно позаботиться о том, чтобы организм не испытывал его нехватку.Медик отметила, что частично получать важное вещество можно из пищи. Какие продукты должны присутствовать в рационе: яйца, сыр, мясо и субпродукты, красная рыба, печень трески, грибы. Надежда Фетисова обратила внимание: витамин D является жирорастворимым, а, значит, следует употреблять в пищу достаточно жира. Полезные жиры улучшают усвоение витамина D, они содержатся в морской рыбе и морепродуктах, растительных маслах, орехах, авокадо, молочных продуктах (если они хорошо переносятся).Продуктом-чемпионом по содержанию витамина D врач считает печень трески.Кроме того, восполнять уровень витамина помогают прогулки на свежем воздухе. Медик порекомендовала уделять им ежедневно хотя бы 20 минут.Наиболее точный способ узнать – сделать анализ крови. Внешне его дефицит проявляется повышенной утомляемостью, ослабленным иммунитетом, склонностью к набору веса.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие жиры являются полезными, а какие – самыми опасными для организма

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