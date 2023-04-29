Эти продукты повышают риск Альцгеймера даже в небольших количествах - нутрициолог Строков

Питание как ключ к исследованию профилактики болезни Альцгеймера

"Все больше и больше исследований показывают негативные долгосрочные последствия диеты, состоящей в основном из обработанных продуктов промышленного производства. Существует четкая связь между высокообработанной диетой и развитием болезни Альцгеймера", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

низкообработанные продукты , которые были максимально пастеризованы (например, свежие, сушеные или замороженные фрукты или овощи, цельнозерновые продукты, мясо, рыба и молоко).

, которые были максимально пастеризованы (например, свежие, сушеные или замороженные фрукты или овощи, цельнозерновые продукты, мясо, рыба и молоко). обработанные пищевые продукты (например, консервированные фрукты, хлеб, сыр, соленые, копченые или консервированные мясные и рыбные продукты).

(например, консервированные фрукты, хлеб, сыр, соленые, копченые или консервированные мясные и рыбные продукты). пищевые продукты с высокой степенью переработки (например, промышленно обработанные пищевые продукты, которые содержат масла, жиры, сахар, крахмал или искусственные усилители вкуса и, следовательно, практически не содержат свежих продуктов).

Продукты с высокой степенью переработки, даже в малых дозах, повышают риск развития болезни Альцгеймера

"Испытуемые, чей рацион состоял не менее чем на 20 % из продуктов с высокой степенью переработки, имели на 28 % более высокий риск ухудшения когнитивных функций и на 25 % более высокий риск ухудшения исполнительных функций, чем испытуемые, которые питались наименее обработанными продуктами".

Известно, что здоровый образ жизни может значительно снизить риск болезни Альцгеймера. В частности, в исследованиях по профилактике большое значение придается питанию.Через регулярные промежутки времени испытуемые заполняли анкеты о своих привычках в еде и потреблении обработанных пищевых продуктов:Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые бьют по печени.

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