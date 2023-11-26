3 простые стратегии помогут справиться со слишком сильным стрессом

"Определенно существуют здоровые стратегии реагирования на стресс, но мы должны практиковать их снова и снова", - говорит врач-психиатр Михаил Каштанов специально для МедикФорум.

1. Расставьте приоритеты и делайте дела в порядке важности

"Если рабочая нагрузка высока, вы можете проверить: могу ли я отклонить или передать задачи — или более разумно организовать свое время? В случае поломки стиральной машины вы можете получить информацию о ремонте или спросить у друга, который знает толк в электроприборах", - советует психиатр.

2. Управляйте стрессом с помощью новых мыслей

"Например, признав, что мы не идеальны и что ошибки — это просто часть процесса. Или научиться воспринимать трудности не как угрозы, а как проблемы, которые можно преодолеть".

3. Управляйте стрессом посредством отдыха

"Например, хобби или спортивное мероприятие, которое фиксируется в календаре каждую неделю и гарантирует, что мы всегда находим отдых в повседневной жизни".

Стресс – это обычная и нормальная физическая реакция на сложные или новые ситуации. Стресс имеет как психический, так и физический аспекты. Когда вы находитесь в состоянии стресса, ваше тело выделяет гормоны стресса, такие как адреналин. Это вызывает физические изменения в вашем теле, которые помогают вам реагировать на стрессовую ситуацию.Когда всего становится слишком много, у каждого из нас есть свои способы справиться с этим. Но не все из этих так называемых стратегий выживания хороши. Если мы подавляем стресс или заглушаем его алкоголем или едой, это вредно для здоровья. Потому что такое поведение вредит нам в долгосрочной перспективе.Дополнительный заказ на работу, который должен быть выполнен к послезавтра. Или стиральная машина, которая внезапно перестала работать. Если мы знаем проблемы, вызывающие стресс, мы можем их решить. Это способ минимизировать стресс.Как именно поступить, зависит от проблемы.подобные мысли являются идеальной питательной средой для стресса. Потому что высокие требования к себе создают давление.Это избавит нас от стресса, если мы определим эти шаблоны мышления и заменим их более полезными мыслями.Очистите голову и отпустите стресс – чтобы это подействовало, нужны перерывы для. В ситуациях острого стресса это может означать пробежку по кварталу, чтобы выпустить пар. Или еще: короткий телефонный разговор с хорошим другом.Как советует врач, чтобы хорошо справляться со стрессом в долгосрочной перспективе, вам нужна определенная регулярность.Ранее МедикФорум писал о пользе тыквы для здоровья.

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