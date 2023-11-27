Идеальное питание из 9 пунктов, которое защитит от болезней - "полезные жиры и никакого сахара"
Вы хотите похудеть здоровым и устойчивым образом? Тогда вам следует соблюдать диету, соответствующую виду. По крайней мере, так рекомендует врач.
Исследователи уже знали 30 лет назад: инсулинотерапия снижает концентрацию глюкозы в крови, но в долгосрочной перспективе делает людей еще толще - и, таким образом, вызывает дальнейшее обострение метаболизма сахара. Также было ясно, что если вы похудеете, вы сможете нормализовать метаболизм сахара и, таким образом, улучшить или даже вылечить свой диабет.
Похудейте и оставайтесь здоровыми с помощью «питания, соответствующего вашему виду»
У каждого вида животного царства есть свой рацион, который ему подходит. С чисто биологической точки зрения мы, люди, тоже составляем такой вид и, как представители вида Homo sapiens, относимся к приматам. Любое животное, которое не придерживается диеты, соответствующей его виду, заболевает.
"Когда дело касается нас самих, мы подавляем свою тесную связь с природой. Людям также необходима диета, соответствующая их виду", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
9 самых важных правил кормления, подходящего для конкретного вида
1) Акцент на овощи
Ешьте овощи с каждым приемом пищи – не менее 400, а лучше 500 граммов в день. Если у вас повышенная потребность в энергии, например, если вы выполняете тяжелую физическую работу или беременны, лучше всего рассчитывать на 600 граммов.
2) Употребляйте неправильные жиры ограниченно
Колбаса, печенье, замороженная пицца, картофель фри: в готовых продуктах и фаст-фуде содержится много вредных трансжирных кислот.
"Поэтому ешьте его как можно меньше", - советует Строков.
3) Обильно потребляйте полезные жиры
Старайтесь каждый день потреблять ненасыщенные жирные кислоты, например, из льняного, конопляного, оливкового и орехового масел. Жирная органическая морская рыба тоже дешева, но двух 50-граммовых порций в неделю вполне достаточно – еще и потому, что в море катастрофически истощается рыбный промысел.
4) Избавьтесь от сахара
Пейте как можно меньше безалкогольных напитков, а также полностью исключите из своей тарелки пирожные и сладости.
"Если вам все же необходимо перекусить, лучше всего это сделать после еды: это снижает нагрузку на метаболизм сахара", - утверждает врач-нутрициолог.
5) Уменьшите количество гарниров
Наши предки тренировались так, как сегодня делают только спортсмены. Большинство из нас проводят большую часть времени сидя и поэтому больше не сжигают быстро доступную энергию напрямую из углеводов. Поэтому стоит на этом сэкономить, например, сократив хотя бы вдвое классические гарниры, такие как макароны, рис и картофель, согласно девизу:
"Картофель можно оставить в покое. К продуктам, богатым углеводами, всегда выбирайте цельнозерновую версию. Секреция инсулина будет ниже".
6) Употребляйте больше бобовых
Многие люди едят только чечевицу, фасоль, горох и тому подобное в рагу. Небольшие аккумуляторы должны быть на столе каждый день — как идеальный источник ценного белка и клетчатки.
Совет: это проще сделать с макаронами, приготовленными из бобовых.
7) Получайте достаточно белка
Каждый должен съедать от 1 до 1,2 грамма белка на килограмм массы тела. Особенно полезныбелки из растительных источников, таких как бобовые и орехи.
8) Много пить
Наша потребность в жидкости составляет около 30 миллилитров на килограмм веса тела.
"В нашей пище уже содержится около 800 миллилитров, остальное следует потреблять с водой и несладким чаем".
9) Будьте скупы на алкоголь
"Нейротоксин ослабляет нашу силу воли, повышает аппетит и повреждает печень".
Поэтому, если это возможно, избегайте этого полностью. 10 миллиграммов в день (около 125 миллилитров вина или 250 миллилитров пива) вполне допустимы для здоровья.
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