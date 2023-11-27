Идеальное питание из 9 пунктов, которое защитит от болезней - "полезные жиры и никакого сахара"

Похудейте и оставайтесь здоровыми с помощью «питания, соответствующего вашему виду»

"Когда дело касается нас самих, мы подавляем свою тесную связь с природой. Людям также необходима диета, соответствующая их виду", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

9 самых важных правил кормления, подходящего для конкретного вида

1) Акцент на овощи

2) Употребляйте неправильные жиры ограниченно

"Поэтому ешьте его как можно меньше", - советует Строков.

3) Обильно потребляйте полезные жиры

4) Избавьтесь от сахара

"Если вам все же необходимо перекусить, лучше всего это сделать после еды: это снижает нагрузку на метаболизм сахара", - утверждает врач-нутрициолог.

5) Уменьшите количество гарниров

"Картофель можно оставить в покое. К продуктам, богатым углеводами, всегда выбирайте цельнозерновую версию. Секреция инсулина будет ниже".

6) Употребляйте больше бобовых

7) Получайте достаточно белка

8) Много пить

"В нашей пище уже содержится около 800 миллилитров, остальное следует потреблять с водой и несладким чаем".

9) Будьте скупы на алкоголь

"Нейротоксин ослабляет нашу силу воли, повышает аппетит и повреждает печень".

Исследователи уже знали 30 лет назад: инсулинотерапия снижает концентрацию глюкозы в крови, но в долгосрочной перспективе делает людей еще толще - и, таким образом, вызывает дальнейшее обострение метаболизма сахара. Также было ясно, что если вы похудеете, вы сможете нормализовать метаболизм сахара и, таким образом, улучшить или даже вылечить свой диабет.У каждого вида животного царства есть свой рацион, который ему подходит. С чисто биологической точки зрения мы, люди, тоже составляем такой вид и, как представители вида Homo sapiens, относимся к приматам. Любое животное, которое не придерживается диеты, соответствующей его виду, заболевает.Ешьте овощи с каждым приемом пищи – не менее 400, а лучше 500 граммов в день. Если у вас повышенная потребность в энергии, например, если вы выполняете тяжелую физическую работу или беременны, лучше всего рассчитывать на 600 граммов.Колбаса, печенье, замороженная пицца, картофель фри: в готовых продуктах и фаст-фуде содержится много вредных трансжирных кислот.Старайтесь каждый день потреблять ненасыщенные жирные кислоты, например, из льняного, конопляного, оливкового и орехового масел. Жирная органическая морская рыба тоже дешева, но двух 50-граммовых порций в неделю вполне достаточно – еще и потому, что в море катастрофически истощается рыбный промысел.Пейте как можно меньше безалкогольных напитков, а также полностью исключите из своей тарелки пирожные и сладости.Наши предки тренировались так, как сегодня делают только спортсмены. Большинство из нас проводят большую часть времени сидя и поэтому больше не сжигают быстро доступнуюПоэтому стоит на этом сэкономить, например, сократив хотя бы вдвое классические гарниры, такие как макароны, рис и картофель, согласно девизу:Многие люди едят только чечевицу, фасоль, горох и тому подобное в рагу. Небольшие аккумуляторы должны быть на столе каждый день — как идеальный источник ценного белка и клетчатки.это проще сделать с макаронами, приготовленными из бобовых.Каждый должен съедать от 1 до 1,2 грамма белка на килограмм массы тела. Особеннобелки из растительных источников, таких как бобовые и орехи.Наша потребность в жидкости составляет около 30 миллилитров на килограмм веса тела.Поэтому, если это возможно, избегайте этого полностью. 10 миллиграммов в день (около 125 миллилитров вина или 250 миллилитров пива) вполне допустимы для здоровья.Ранее МедикФорум писал о пользе тыквы.

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