Врач Чудинская рассказала как использовать метод локи для улучшения памяти

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Врач Чудинская рассказала как использовать метод локи для улучшения памяти


Для улучшения памяти можно использовать "Метод локи".


Так считает невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская, которая рассказала о методе специально для «Ленты.ру».

Например, чтобы запомнить список продуктов, которые нужно купить в магазине, можно представить, что на пороге дома лежит огромный арбуз, в прихожей висит шуба из бананов, на кухне — гора сыра.

"Чем более абсурдными и эмоциональными будут ассоциации, тем лучше", заверила Чудинская.

В магазине же необходимо вспомнить в деталях то, что связано с каждым объектом.

"Другие способы укрепления памяти — игры в анаграммы, решение кроссвордов, логических головоломок типа судоку. Они помогают тренировать зрительную и рабочую память, внимание, скорость мышления и креативность, логику и гибкость ума", - советует врач-невролог.

Что такое метод локи?


Специально для МедикФорум врач-невролог Александра Алехина рассказала об эффективности метода локи.

"Loci — это множественное число от слова locus, означающего место или местность. Таким образом, метод локусов — это стратегия объединения нескольких мест на пути, используемая для того, чтобы помочь нам вспомнить информацию".

По своей сути означают, что мы превращаем само пространство в мнемоническое устройство. 

"Метод основан на предположении, что вы лучше всего запоминаете места, которые вам знакомы, поэтому, если вы сможете связать что-то, что вам нужно запомнить, с местом, которое вы очень хорошо знаете, это место послужит подсказкой, которая поможет вам вспомнить", - объясняет Алехина.

Определенные повседневные привычки и образ жизни также могут вызвать забывчивость. 

К ним относятся:
  • Недостаток сна
  • Пищевые привычки, дефицит витаминов и диета с высоким содержанием жиров и сахара
  • Психическое истощение или выгорание из-за личных или профессиональных обязанностей
  • Отвлекающая обстановка
  • Умственная усталость
  • Острый стресс из-за сжатых сроков, смены карьеры или токсичных отношений.

Невролог Алхина дала другие советы по улучшению памяти


Регулярно занимайтесь спортом


Отжимания, утренняя пробежка и силовые тренировки не только полезны для вашего тела. Они также тренируют ваш мозг. Упражнения стимулируют лучший приток крови к области гиппокампа мозга — области, жизненно важной для вашей памяти.

Сократите потребление сахара и жиров 


Если вы когда-либо переживали спад, из-за которого вы теряете сознание после употребления кофеина или энергетического напитка, вы не понаслышке знаете, как выбор еды влияет на ваше самочувствие. 

Сокращение количества сладких напитков и блюд с высоким содержанием жиров в ежедневном рационе может сделать вас более умственными, улучшить долговременную память и общее состояние здоровья. 

Отдавайте приоритет здоровому питанию


Последовательная диета, богатая питательными веществами, помогает вашему организму превращать пищу в энергию. Когда ваш уровень энергии более стабилен, у вас есть топливо, необходимое для того, чтобы подойти к своему дню с большей ясностью. 

"Диета с высоким содержанием фруктов и овощей связана с уменьшением снижения когнитивных функций".



Ранее МедикФорум писал о том, что хлеб не является незаменимым продуктом для человека.


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