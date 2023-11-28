Врач Чудинская рассказала как использовать метод локи для улучшения памяти
Для улучшения памяти можно использовать "Метод локи".
Например, чтобы запомнить список продуктов, которые нужно купить в магазине, можно представить, что на пороге дома лежит огромный арбуз, в прихожей висит шуба из бананов, на кухне — гора сыра.
"Чем более абсурдными и эмоциональными будут ассоциации, тем лучше", заверила Чудинская.
В магазине же необходимо вспомнить в деталях то, что связано с каждым объектом.
"Другие способы укрепления памяти — игры в анаграммы, решение кроссвордов, логических головоломок типа судоку. Они помогают тренировать зрительную и рабочую память, внимание, скорость мышления и креативность, логику и гибкость ума", - советует врач-невролог.
Что такое метод локи?
Специально для МедикФорум врач-невролог Александра Алехина рассказала об эффективности метода локи.
"Loci — это множественное число от слова locus, означающего место или местность. Таким образом, метод локусов — это стратегия объединения нескольких мест на пути, используемая для того, чтобы помочь нам вспомнить информацию".
По своей сути означают, что мы превращаем само пространство в мнемоническое устройство.
"Метод основан на предположении, что вы лучше всего запоминаете места, которые вам знакомы, поэтому, если вы сможете связать что-то, что вам нужно запомнить, с местом, которое вы очень хорошо знаете, это место послужит подсказкой, которая поможет вам вспомнить", - объясняет Алехина.
Определенные повседневные привычки и образ жизни также могут вызвать забывчивость.
К ним относятся:
- Недостаток сна
- Пищевые привычки, дефицит витаминов и диета с высоким содержанием жиров и сахара
- Психическое истощение или выгорание из-за личных или профессиональных обязанностей
- Отвлекающая обстановка
- Умственная усталость
- Острый стресс из-за сжатых сроков, смены карьеры или токсичных отношений.
Невролог Алхина дала другие советы по улучшению памяти
Регулярно занимайтесь спортом
Отжимания, утренняя пробежка и силовые тренировки не только полезны для вашего тела. Они также тренируют ваш мозг. Упражнения стимулируют лучший приток крови к области гиппокампа мозга — области, жизненно важной для вашей памяти.
Сократите потребление сахара и жиров
Если вы когда-либо переживали спад, из-за которого вы теряете сознание после употребления кофеина или энергетического напитка, вы не понаслышке знаете, как выбор еды влияет на ваше самочувствие.
Сокращение количества сладких напитков и блюд с высоким содержанием жиров в ежедневном рационе может сделать вас более умственными, улучшить долговременную память и общее состояние здоровья.
Отдавайте приоритет здоровому питанию
Последовательная диета, богатая питательными веществами, помогает вашему организму превращать пищу в энергию. Когда ваш уровень энергии более стабилен, у вас есть топливо, необходимое для того, чтобы подойти к своему дню с большей ясностью.
"Диета с высоким содержанием фруктов и овощей связана с уменьшением снижения когнитивных функций".
Ранее МедикФорум писал о том, что хлеб не является незаменимым продуктом для человека.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий