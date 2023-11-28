Врач Чудинская рассказала как использовать метод локи для улучшения памяти

етод локи".





"Чем более абсурдными и эмоциональными будут ассоциации, тем лучше", заверила Чудинская.

"Другие способы укрепления памяти — игры в анаграммы, решение кроссвордов, логических головоломок типа судоку. Они помогают тренировать зрительную и рабочую память, внимание, скорость мышления и креативность, логику и гибкость ума", - советует врач-невролог.

Что такое метод локи?

"Loci — это множественное число от слова locus, означающего место или местность. Таким образом, метод локусов — это стратегия объединения нескольких мест на пути, используемая для того, чтобы помочь нам вспомнить информацию".

"Метод основан на предположении, что вы лучше всего запоминаете места, которые вам знакомы, поэтому, если вы сможете связать что-то, что вам нужно запомнить, с местом, которое вы очень хорошо знаете, это место послужит подсказкой, которая поможет вам вспомнить", - объясняет Алехина.

Недостаток сна

Пищевые привычки, дефицит витаминов и диета с высоким содержанием жиров и сахара

Психическое истощение или выгорание из-за личных или профессиональных обязанностей

Отвлекающая обстановка

Умственная усталость

Острый стресс из-за сжатых сроков, смены карьеры или токсичных отношений.

Невролог Алхина дала другие советы по улучшению памяти

Регулярно занимайтесь спортом

Сократите потребление сахара и жиров

Отдавайте приоритет здоровому питанию

"Диета с высоким содержанием фруктов и овощей связана с уменьшением снижения когнитивных функций".

Так считает невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская, которая рассказала о методе специально для «Ленты.ру».Например, чтобы запомнить список продуктов, которые нужно купить в магазине, можно представить, что на пороге дома лежит огромный арбуз, в прихожей висит шуба из бананов, на кухне — гора сыра.В магазине же необходимо вспомнить в деталях то, что связано с каждым объектом.По своей сути означают, что мы превращаемв мнемоническое устройство.Определенные повседневные привычки и образ жизни также могут вызвать забывчивость.Отжимания, утренняя пробежка и силовые тренировки не только полезны для вашего тела. Они также тренируют ваш мозг. Упражнения стимулируют лучший приток крови к области гиппокампа мозга — области, жизненно важной для вашей памяти.Если вы когда-либо переживали спад, из-за которого вы теряете сознание после употребления кофеина или энергетического напитка, вы не понаслышке знаете, как выбор еды влияет на ваше самочувствие.Сокращение количества сладких напитков и блюд с высоким содержанием жиров в ежедневном рационе может сделать вас более умственными, улучшить долговременную память и общее состояние здоровья.Последовательная диета, богатая питательными веществами, помогает вашему организму превращать пищу в энергию. Когда ваш уровень энергии более стабилен, у вас есть топливо, необходимое для того, чтобы подойти к своему дню с большей ясностью.Ранее МедикФорум писал о том, что хлеб не является незаменимым продуктом для человека.

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