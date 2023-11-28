«Даже умеренное количество алкоголя повышает риск развития заболеваний сердца в зависимости от биологического присутствия определенных метаболитов – молекул, которые вырабатываются во время расщепления этилового спирта», - сообщил об этом BMC.

Алкоголь может плохо влиять на сердце даже при умеренном употреблении, – к такому выводу пришли исследователи, представляющие Бостонский университет. Полученные ими данные опубликовал журнал BMC (BioMed Central).Ученые выяснили, что при усвоении организмом алкогольных напитков начинают выделяться продукты обмена веществ – метаболиты. Всего их насчитали несколько десятков. Появление некоторых метаболитов тесно связано с подверженностью заболеваниям сердца и сосудов, и они могут формироваться даже при умеренном употреблении спиртного. Заключение об этом было сделано после анализа сведений, собранных в ходе 20-летних наблюдений за группой из более 2 тысяч человек.По мнению ученых, изменение профиля метаболитов в сыворотке крови, происходящее после приема алкоголя, может иметь далеко идущие последствия. С ним связаны процессы, которые могут вести к развитию различных заболеваний, не только сердечно-сосудистых.До этого ученые из Медицинского колледжа Корейского университета также констатировали вред употребления небольших количеств алкоголя на сердце. Такая умеренная, но время от времени происходящая выпивка повышает риск фибрилляции предсердий – разновидности аритмии, связанной с предрасположенностью к инсульту.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что томатный сок может быть полезен как напиток для снижения уровня холестерина

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