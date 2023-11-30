Врач Меркулова развенчала миф о пользе моркови для глаз, а офтальмолог Романов посоветовал чаще есть рыбу

"Также в моркови содержатся лютеин и зеаксантин, необходимые для нормальной работы сетчатки глаза. Они защищают ее от ультрафиолетовых лучей и свободных радикалов. Нужно помнить, что эти вещества необходимы для нормальной работы сетчатки глаза и организма в целом, но никакие имеющиеся заболевания черника и морковь не вылечат", - говорит врач.

"Есть несколько вещей, которые современно человека приводят к заболеваниям глаз. Это неконтролируемое экранное время (смартфон, компьютер), курение, алкоголь и увлечение ультрапереработанными продуктами. На этом фоне, конечно, никакая морковь не спасет".

"Холодноводная рыба, такая как треска, сардины и тунец, являются отличными источниками DHA и жирных кислот Омега-3. Они обеспечивают структурную поддержку клеточных мембран и могут быть полезны при сухости глаз и поддержании общего здоровья глаз".

Экранное время

Держите расстояние между экраном компьютера и лицом на расстоянии вытянутой руки.

Делайте перерывы между временем, проведенным перед экраном, так как слишком много времени, проведенное за устройством, утомляет глаза.

Идеально, чтобы освещение вокруг было ярче, чем у ваших устройств.

Популярный миф об этих продуктах врач развеяла в комментарии для «Ленты.ру».Бета-каротин необходим для синтеза зрительного пигмента родопсина. Однако прием витамина А необходим только пациентам с тяжелыми наследственными заболеваниями глаз, например, с пигментным ретинитом, считает Меркулова.поделился своим мнением, относительноТем не менее, витамины, минералы и каротиноиды, содержащиеся во многих фруктах, овощах и других полезных продуктах, могут помочь защитить ваше зрение, если они являются основой вашей ежедневной диеты и частью здорового образа жизни.Цельнозерновые продукты и авокадо богаты цинком и витамином B. Дефицит комплексных витаминов группы B может увеличить риск развития катаракты и ретинопатии.Чеснок, лук, лук-шалот и каперсы богаты серой, которая необходима для производства глутатиона, важного антиоксиданта, необходимого для поддержания здорового зрения, отмечает Романов.Витамин А – 0,7 мг в день для мужчин, 0,6 мг в день для женщин.Витамин В6 – 1,4 мг для мужчин и 1,2 мг. мг для женщинВитамин С — 40 мг в день для всех взрослыхВитамин Е — 4 мг в день для мужчин, 3 мг в день для женщинЦинк — 5,5–9,5 мг для мужчин и 4–7 мг для женщин.Ранее МедикФорум писал о том, что кукуруза защищает кости от разрушения.

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