FOCUS: эти симптомы рака часто игнорирует мужчины, онколог Воробьев рассказал о тяжелых последствиях

"Основная проблема заключается в том, что тревожные признаки большинства видов рака могут показаться очень слабыми. Таким образом, знание ранних симптомов может помочь раньше начать лечение и повысить шансы на ремиссию. Несвоевременная диагностика рака может привести к разрушительным последствиям. Многие пациенты упускают критический период времени, в течение которого лечение рака могло быть наиболее эффективным. В результате время, оставшееся без лечения, может привести к росту рака и распространению на другие части тела, что затруднит лечение.", - утверждает Воробьев.

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