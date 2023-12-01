FOCUS: эти симптомы рака часто игнорирует мужчины, онколог Воробьев рассказал о тяжелых последствиях
Зачастую мужчины игнорируют опасные симптомы.
Рак является наиболее распространенной причиной смерти взрослых мужчин во всем мире. Хотя здоровое питание и здоровый образ жизни могут снизить риск развития некоторых видов рака, важную роль могут сыграть такие факторы, как гены.
Когда рак распространяется, его может быть очень трудно лечить. Однако лучший способ борьбы с заболеванием — выявить его на ранних стадиях, когда оно более поддается лечению.
Эксперты издания FOCUS перечислили 12 симптомов рака у мужчин, которые часто игнорируют.
Важно следить за цветом семенной жидкости. Слишком прозрачная или с примесями крови сперма может говорить о проблемах с предстательной железой или онкологии.
Изменения в моче и стуле. Частое мочеиспускание, снижение напора могут признаками болезней простаты и мочевого пузыря. курильщиков.
Ощущение давления в паху, шее или подмышках может быть вызвано изменением лимфатических узлов. Их отек часто возникает в результате инфекции, однако может говорить и о раке.
1% заболеваний раком груди приходится на мужчин. Уплотнения в груди должны стать поводом похода к врачу.
Резкое снижение веса должно настораживать. Онкологические заболевания отнимают много энергии, что приводит к потере веса.
Пятна во рту или на губах могут говорить о герпесе, а также об онкологии. Курильщики больше всего подвержены риску развития онкологических заболеваний в этих областях.
Новые родинки или изменение старых родинок может говорит о раке кожи.
Кашель, который длиться больше 4 недель, одышка, хриплый голос. Эти симптомы могут говорить о раке легких, особенно у курильщиков.
Частая изжога может говорить как о гастрите, так и об онкологии.
Постоянная боль в спине. Это может быть симптомом рака. Как правило, симптомы рака могут не развиться до тех пор, пока он не распространится на другие части тела, такие как кости и позвоночник. Например, рак простаты особенно склонен к распространению на кости и может вызывать эти симптомы в костях бедра и нижней части спины.
Экстремальная усталость. Усталость может быть связана с рядом хронических заболеваний и медицинских проблем. Сильная усталость — это способ организма указать, что что-то работает не так, как надо.
Высокая температура. Как правило, лихорадка является признаком того, что организм борется с инфекцией, и в большинстве случаев она проходит при лечении. Но если лихорадка сохраняется без какой-либо причины, это может быть признаком лейкемии, лимфомы или рака крови.
Врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум рассказал о последствиям позднего обнаружения рака.
"Основная проблема заключается в том, что тревожные признаки большинства видов рака могут показаться очень слабыми. Таким образом, знание ранних симптомов может помочь раньше начать лечение и повысить шансы на ремиссию. Несвоевременная диагностика рака может привести к разрушительным последствиям. Многие пациенты упускают критический период времени, в течение которого лечение рака могло быть наиболее эффективным. В результате время, оставшееся без лечения, может привести к росту рака и распространению на другие части тела, что затруднит лечение.", - утверждает Воробьев.
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