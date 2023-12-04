Ученые доказали, что фасоль защищает от рака, врач Строков рассказывает о феноменальной пользе продукта

«В течение восьми недель состояние кишечника участников улучшилось, отмеченное увеличением количества полезных бактерий, которые защищают от вредных бактерий», - сказал Кэрри Дэниел-МакДугалл, доцент кафедры эпидемиологии.

Польза для здоровья: фасоль может предотвратить болезни сердца

"Обзор медицинских исследований 2017 года показал, что высокое потребление бобовых связано с более низким риском преждевременной смерти, в частности смерти, связанной с сердечно-сосудистыми заболеваниями", - говорит Строков.

Польза для здоровья: фасоль может снизить уровень холестерина

Польза для здоровья: фасоль помогает похудеть

Польза для здоровья: фасоль помогает справиться с диабетом

"Исследования показали, что баланс сложных углеводов и белков обеспечивает медленный, устойчивый источник глюкозы вместо внезапного скачка, который может произойти после употребления простых углеводов".

В исследованиинаблюдали за 48 мужчинами и женщинами, имеющими предпосылки ожирения и поражения кишечника, с колоректальным раком (КРР) или предраковыми полипами в анамнезе, в течение 16 недель, когда они употребляли чашку сухой темно-синей фасоли ().Анализ образцов крови и кала, взятых во время и после исследования, выявил быстрые и значительные изменения в состоянии кишечника по всем направлениям, в частности, с увеличением популяции полезных бактерий (виды) и уменьшением количества патогенных бактерий.Примечательно, что когда участники вернулись к своей диете, существовавшей до исследования, без чашки фасоли в день, здоровье их кишечника и популяция здоровых бактерий уменьшились в течение четырех недель.Исследования показали, что люди, которые едят больше бобовых, имеют меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний, и фитохимические вещества, содержащиеся в бобах, возможно, отчасти благодаря этому, поскольку они защищают от них.Фасоль обеспечивает организм растворимой клетчаткой, которая играет важную роль в контроле уровня холестерина в крови. От 5 до 10 граммов растворимой клетчатки в день — количество, содержащееся в 1/2–1 1/2 стакана темно-синей фасоли — снижает уровень холестерина ЛПНП примерно на 3–5 процентов. Фасоль также содержит сапонины и фитостерины, которые помогают снизить уровень холестерина.Порция фасоли поможет вам быстрее почувствовать сытость, поскольку богатое клетчаткой содержание наполняет желудок и вызывает более медленный рост уровня сахара в крови. Это должно дольше утолить голод и дать вам стабильный запас энергии.Фасоль — суперпродукт для людей, живущих с диабетом.Ранее МедикФорум писал о вреде сидячего образа жизни.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.