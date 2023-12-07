Врач Кореневич: для долголетия важно перестать тревожиться из-за того, что не изменить
Врач-кардиолог Анна Кореневич предупредила: чрезмерная тревожность истощает ресурсы организма.
Кардиолог Кореневич поделилась, что ей часто задают вопросы о том, что влияет на продолжительность жизни.
«Почему одни, питаясь правильно, живут до 90-100 лет, а кому-то суждено умереть в 40 лет?».
Врач констатировала: для достижения долголетия важно перестать тревожиться из-за того, что не изменить. Повышенная тревожность вызывает истощение ресурсов организма, оказывает значительное влияние на развитие сердечно-сосудистых патологий, укорачивающих человеку жизнь.
«Надо запомнить три простые вещи, чтобы перестать тревожиться. Мы не можем изменить других людей – мы можем изменить только себя. Мы не можем изменить этот мир – мы можем менять только себя. Мир вокруг нас и люди вокруг нас – это зеркала», - поделилась Анна Кореневич на своей странице в «Яндекс. Дзен».
Кардиолог добавила, что постоянные тревоги и переживания по поводу того, что не поддается влиянию, часто лежат в основе проблем, связанных с пищевыми нарушениями, неправильным питанием, лишним весом. Последствием этого могут стать сердечные нарушения, способные преждевременно оборвать жизнь человека.
Как проявляется тревожное расстройство? Как правило, тревожность, мешающая человеку нормально жить, является результатом того, что его переживания накапливались в течение длительного времени.
Симптомы тревожности: трудности с концентрацией внимания, раздражительность, частое волнение, нарушенный сон, усталость, учащение пульса, мышечное напряжение, головные боли, проблемы с пищеварением. Причем длиться они могут очень долго – дни, недели или даже месяцы.
Приступ сильной тревоги может быть признаком инфаркта. При развитии сердечного приступа могут возникать психические изменения, в том числе в виде паники или сильной тревоги. К такому проявлению инфаркта больше склонны женщины.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Анна Кореневич
Здоровье
врач-кардиолог, кандидат медицинских наук
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