Врач Кореневич: для долголетия важно перестать тревожиться из-за того, что не изменить

«Почему одни, питаясь правильно, живут до 90-100 лет, а кому-то суждено умереть в 40 лет?».

«Надо запомнить три простые вещи, чтобы перестать тревожиться. Мы не можем изменить других людей – мы можем изменить только себя. Мы не можем изменить этот мир – мы можем менять только себя. Мир вокруг нас и люди вокруг нас – это зеркала», - поделилась Анна Кореневич на своей странице в «Яндекс. Дзен».

Кардиолог Кореневич поделилась, что ей часто задают вопросы о том, что влияет на продолжительность жизни.Врач констатировала: для достижения долголетия важно перестать тревожиться из-за того, что не изменить. Повышенная тревожность вызывает истощение ресурсов организма, оказывает значительное влияние на развитие сердечно-сосудистых патологий, укорачивающих человеку жизнь.Кардиолог добавила, что постоянные тревоги и переживания по поводу того, что не поддается влиянию, часто лежат в основе проблем, связанных с пищевыми нарушениями, неправильным питанием, лишним весом. Последствием этого могут стать сердечные нарушения, способные преждевременно оборвать жизнь человека.Как правило, тревожность, мешающая человеку нормально жить, является результатом того, что его переживания накапливались в течение длительного времени.Симптомы тревожности: трудности с концентрацией внимания, раздражительность, частое волнение, нарушенный сон, усталость, учащение пульса, мышечное напряжение, головные боли, проблемы с пищеварением. Причем длиться они могут очень долго – дни, недели или даже месяцы.При развитии сердечного приступа могут возникать психические изменения, в том числе в виде паники или сильной тревоги. К такому проявлению инфаркта больше склонны женщины.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким симптомам можно узнать СДВГ у взрослых людей

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