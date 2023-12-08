Врач Тихомирова: маргарин снижает когнитивные функции, врач Алехина назвала продукты, которые "питают" ваш мозг

«Алкоголь губит нейроны. И, как уже доказано, хоть нервные клетки и восстанавливаются, если пить очень много, то у человека снижаются когнитивные функции. Поэтому алкоголь в избыточном количестве крайне вреден для работы мозга», — отметила Тихомирова.

«Когда человек потребляет большое количество гидрогенизированного жира, он не перерабатывается организмом и откладывается в клетках, в том числе в клетках мозга. Соответственно, это ведет к его преждевременному разрушению и снижению когнитивной функции», — рассказала диетолог.

"Употребление правильных продуктов для поддержания здоровья мозга может значительно снизить риск развития неврологических проблем в дальнейшей жизни", - объяснить Алехина.

Черника

Яйца

"Витамины группы B помогают замедлить снижение когнитивных функций, а дефицит витаминов группы B связан с депрессией и деменцией. Организм использует холин для создания нейротрансмиттеров, отвечающих за настроение и память".

Жирная рыба

"Дефицит омега-3 может вызвать проблемы с обучением и депрессию".

Фрукты

Зелень

"Витамин К способствует образованию жира внутри клеток мозга и улучшает память".

Орехи

Помимо этого, негативное влияние на работу мозга оказывает употребление переработанного растительного масла, так называемого гидрогенизированного жира. Классическим примером такого продукта является маргарин.Хотя вы не можете буквально превращаться в то, что едите, ваш выбор питания, безусловно, играет важную роль в вашем общем состоянии здоровья. Более того, есть определенные продукты, которые могут даже помочь сохранить или улучшить здоровье вашего мозга.назвала продукты, полезные для мозга.Черника содержит соединение, оказывающее как противовоспалительное, так и антиоксидантное действие. Это означает, что черника может уменьшить воспаление, что снижает риск старения мозга и нейродегенеративных заболеваний. Кроме того, было обнаружено, что антиоксиданты помогают в коммуникации между клетками мозга.Яйца богаты витаминами группы B и питательным веществом под названием холин.Рыба, такая как форель, лосось и сардины, содержит большое количество жирных кислот омега-3. Мозг не только на 60% состоит из жиров, содержащих омега-3, но он также необходим для производства мозговых и нервных клеток.Некоторые фрукты, такие как апельсины, сладкий перец, гуава, киви, помидоры и клубника, содержат большое количество витамина С. Витамин С помогает предотвратить повреждение клеток мозга и поддерживает общее состояние мозга. Фактически,показало, что витамин С потенциально может предотвратить болезнь Альцгеймера.Листовая зелень, такая как брокколи, капуста, шпинат и капуста, содержит различные питательные вещества, такие как витамин К, лютеин, фолиевую кислоту и бета-каротин.Орехи содержат полезные жиры, антиоксиданты и витамин Е, которые, как было обнаружено, полезны как для мозга, так и для сердца. В частности, грецкие орехи также содержат жирные кислоты омега-3, способствующие дальнейшему улучшению функций мозга. Орехи связаны с улучшением когнитивных функций, острой памятью и замедлением умственного упадка.Ранее МедикФорум писал о симптомах гормонального сбоя.

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