Врач Тихомирова: маргарин снижает когнитивные функции, врач Алехина назвала продукты, которые "питают" ваш мозг
В первую очередь, негативное влияние на мозг и когнитивные функции человека оказывает частое употребление алкоголя в больших количествах. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.
«Алкоголь губит нейроны. И, как уже доказано, хоть нервные клетки и восстанавливаются, если пить очень много, то у человека снижаются когнитивные функции. Поэтому алкоголь в избыточном количестве крайне вреден для работы мозга», — отметила Тихомирова.
Помимо этого, негативное влияние на работу мозга оказывает употребление переработанного растительного масла, так называемого гидрогенизированного жира. Классическим примером такого продукта является маргарин.
«Когда человек потребляет большое количество гидрогенизированного жира, он не перерабатывается организмом и откладывается в клетках, в том числе в клетках мозга. Соответственно, это ведет к его преждевременному разрушению и снижению когнитивной функции», — рассказала диетолог.
Хотя вы не можете буквально превращаться в то, что едите, ваш выбор питания, безусловно, играет важную роль в вашем общем состоянии здоровья. Более того, есть определенные продукты, которые могут даже помочь сохранить или улучшить здоровье вашего мозга.
Врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум назвала продукты, полезные для мозга.
"Употребление правильных продуктов для поддержания здоровья мозга может значительно снизить риск развития неврологических проблем в дальнейшей жизни", - объяснить Алехина.
Вот некоторые из лучших продуктов для вашего мозга
Черника
Черника содержит соединение, оказывающее как противовоспалительное, так и антиоксидантное действие. Это означает, что черника может уменьшить воспаление, что снижает риск старения мозга и нейродегенеративных заболеваний. Кроме того, было обнаружено, что антиоксиданты помогают в коммуникации между клетками мозга.
Яйца
Яйца богаты витаминами группы B и питательным веществом под названием холин.
"Витамины группы B помогают замедлить снижение когнитивных функций, а дефицит витаминов группы B связан с депрессией и деменцией. Организм использует холин для создания нейротрансмиттеров, отвечающих за настроение и память".
Жирная рыба
Рыба, такая как форель, лосось и сардины, содержит большое количество жирных кислот омега-3. Мозг не только на 60% состоит из жиров, содержащих омега-3, но он также необходим для производства мозговых и нервных клеток.
"Дефицит омега-3 может вызвать проблемы с обучением и депрессию".
Фрукты
Некоторые фрукты, такие как апельсины, сладкий перец, гуава, киви, помидоры и клубника, содержат большое количество витамина С. Витамин С помогает предотвратить повреждение клеток мозга и поддерживает общее состояние мозга. Фактически, исследование показало, что витамин С потенциально может предотвратить болезнь Альцгеймера.
Зелень
Листовая зелень, такая как брокколи, капуста, шпинат и капуста, содержит различные питательные вещества, такие как витамин К, лютеин, фолиевую кислоту и бета-каротин.
"Витамин К способствует образованию жира внутри клеток мозга и улучшает память".
Орехи
Орехи содержат полезные жиры, антиоксиданты и витамин Е, которые, как было обнаружено, полезны как для мозга, так и для сердца. В частности, грецкие орехи также содержат жирные кислоты омега-3, способствующие дальнейшему улучшению функций мозга. Орехи связаны с улучшением когнитивных функций, острой памятью и замедлением умственного упадка.
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