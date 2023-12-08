Россиянам назвали привычки, способные любого превратить в старика, врач Строков перечислил 12 продуктов, которые обеспечат долголетие
Вредные повседневные привычки являются главным фактором быстрого старения, считает заместитель директора НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.
15-20 лет жизни могут отнять у человека чрезмерное употребление спиртного и курение, пишет «Лента». Плохо влияет на организм и жирная животная пища. На 10-15 лет быстрее изнашивают сердечно-сосудистую систему, печень и поджелудочную железу регулярные шашлыки, завтрак из колбасы и сосисок, бутерброда со сливочным маслом и говяжий стейк на ужин.
Полностью отказываться от животной пищи не нужно, но следует соблюдать баланс и добавить в рацион растительные белки и ненасыщенные жиры.
Диетолог советует следить за своим весом, не есть поздно вечером, особенно животную пищу и молочные продукты. Лишний вес также ускоряет процесс старения.
Эксперт советует добавить в меню овощи и фрукты, орехи, есть меньше сахара. При этом стоит уделять внимание и физической активности. Больше проводить времени на свежем воздухе, гулять и заниматься спортом.
Врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум назвала 12 продуктов, которые помогут прожить дольше.
Орехи
12 лучших продуктов для долголетия
"Орехи богаты клетчаткой, белком, полезными жирами, антиоксидантами и минералами, которые могут помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний легких и рака. Употребление орехов также может помочь предотвратить увеличение веса, поскольку содержание клетчатки, белка и жира помогает вам дольше сохранять чувство сытости и может предотвратить переедание", - говорит врач Строков.
Фасоль
Фасоль не только сытна, но также является отличным источником клетчатки, в ней содержится больше питательных веществ на грамм, чем в любой другой пище.
"Они почти не содержат жиров, а также содержат 21% белка и 77% сложных углеводов, которые обеспечивают медленную и устойчивую энергию, а не повышенную энергию, которую вы получаете от рафинированных углеводов, таких как белая мука".
Цельнозерновые
Зерна считаются цельными, если они содержат зародыши (которые содержат много витаминов, минералов и полезных жиров), отруби (клетчатка, белок, витамины группы B и фитохимические вещества) и эндосперм (белок и крахмал, а также больше витаминов и минералов).
"Исследования показали, что люди, которые едят цельнозерновые продукты вместо рафинированных белых углеводов, имеют меньший риск преждевременной смерти".
Тофу
Тофу является отличным источником белка, железа и кальция и богат полезными антиоксидантными соединениями, известными как флавоноиды, которые помогают бороться со свободными радикалами, вызывающими окислительный стресс в организме.
Морские водоросли
Морские водоросли — это широкая категория съедобных морских водорослей, содержащих большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов, которые могут помочь защитить ваши клетки от повреждений.
Горькая дыня
Горькая дыня — очень низкокалорийный овощ с исключительно высоким содержанием растворимой клетчатки, а также витамина С и витамина А, которые важны для профилактики заболеваний.
Сладкий картофель
Сладкий картофель — отличный крахмалистый овощ с низким гликемическим индексом, который можно включать в свой рацион, поскольку он богат растворимой клетчаткой, витаминами, калием и магнием, которые помогают регулировать кровяное давление.
Грибы
В грибах мало калорий, но много клетчатки и других макронутриентов.
"Известно, что они оказывают противовоспалительное действие на организм, что может помочь предотвратить повреждение клеток и замедлить рост раковых клеток".
Лопух
Лопух содержит инулин — пребиотическое волокно, которое способствует росту здоровых бактерий в кишечнике.
Фенхель
Фенхель содержит множество фитохимических соединений с потенциальными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, а также клетчатку, калий и магний.
Куркума
Куркума — это супер-специя, обладающая как антиоксидантными, так и противовоспалительными свойствами, которая может быть особенно полезна в борьбе с хроническим воспалением.
Острый перец
Острый перец содержит соединение под названием капсаицин, которое не только придает остроту, но и приносит пользу для здоровья, например, возможное снижение заболеваемости некоторыми видами рака.
"Капсаицин также способствует облегчению боли, помогая успокоить воспаленные нервы, мышцы и суставы".
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