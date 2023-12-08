Россиянам назвали привычки, способные любого превратить в старика, врач Строков перечислил 12 продуктов, которые обеспечат долголетие

12 лучших продуктов для долголетия



"Орехи богаты клетчаткой, белком, полезными жирами, антиоксидантами и минералами, которые могут помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний легких и рака. Употребление орехов также может помочь предотвратить увеличение веса, поскольку содержание клетчатки, белка и жира помогает вам дольше сохранять чувство сытости и может предотвратить переедание", - говорит врач Строков.

"Они почти не содержат жиров, а также содержат 21% белка и 77% сложных углеводов, которые обеспечивают медленную и устойчивую энергию, а не повышенную энергию, которую вы получаете от рафинированных углеводов, таких как белая мука".

"Исследования показали, что люди, которые едят цельнозерновые продукты вместо рафинированных белых углеводов, имеют меньший риск преждевременной смерти".

"Известно, что они оказывают противовоспалительное действие на организм, что может помочь предотвратить повреждение клеток и замедлить рост раковых клеток".

"Капсаицин также способствует облегчению боли, помогая успокоить воспаленные нервы, мышцы и суставы".

15-20 лет жизни могут отнять у человека чрезмерное употребление спиртного и курение,Плохо влияет на организм и жирная животная пища. На 10-15 лет быстрее изнашивают сердечно-сосудистую систему, печень и поджелудочную железу регулярные шашлыки, завтрак из колбасы и сосисок, бутерброда со сливочным маслом и говяжий стейк на ужин.Полностью отказываться от животной пищи не нужно, но следует соблюдать баланс и добавить в рацион растительные белки и ненасыщенные жиры.Диетолог советует следить за своим весом, не есть поздно вечером, особенно животную пищу и молочные продукты. Лишний вес также ускоряет процесс старения.Эксперт советует добавить в меню овощи и фрукты, орехи, есть меньше сахара. При этом стоит уделять внимание и физической активности. Больше проводить времени на свежем воздухе, гулять и заниматься спортом.которые помогут прожить дольше.Фасоль не только сытна, но также является отличным источником клетчатки, в ней содержится больше питательных веществ на грамм, чем в любой другой пище.Зерна считаются цельными, если они содержат зародыши (которые содержат много витаминов, минералов и полезных жиров), отруби (клетчатка, белок, витамины группы B и фитохимические вещества) и эндосперм (белок и крахмал, а также больше витаминов и минералов).Тофу является отличным источником белка, железа и кальция и богат полезными антиоксидантными соединениями, известными как флавоноиды, которые помогают бороться со свободными радикалами, вызывающими окислительный стресс в организме.Морские водоросли — это широкая категория съедобных морских водорослей, содержащих большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов, которые могут помочь защитить ваши клетки от повреждений.Горькая дыня — очень низкокалорийный овощ с исключительно высоким содержанием растворимой клетчатки, а также витамина С и витамина А, которые важны для профилактики заболеваний.Сладкий картофель — отличный крахмалистый овощ с низким гликемическим индексом, который можно включать в свой рацион, поскольку он богат растворимой клетчаткой, витаминами, калием и магнием, которые помогают регулировать кровяное давление.В грибах мало калорий, но много клетчатки и других макронутриентов.Лопух содержит инулин — пребиотическое волокно, которое способствует росту здоровых бактерий в кишечнике.Фенхель содержит множество фитохимических соединений с потенциальными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, а также клетчатку, калий и магний.Куркума — это супер-специя, обладающая как антиоксидантными, так и противовоспалительными свойствами, которая может быть особенно полезна в борьбе с хроническим воспалением.Острый перец содержит соединение под названием капсаицин, которое не только придает остроту, но и приносит пользу для здоровья, например, возможное снижение заболеваемости некоторыми видами рака.Ранее МедикФорум писал о симптомах гормонального сбоя.

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