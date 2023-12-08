Врач Михалева назвала продукты, которые разрушают поджелудочную железу, гастроэнтеролог Алисова указала на 3 полезных для нее продукта
Употребление этих продуктов вредят поджелудочной железе.
Здоровью поджелудочной железы вредят неправильное питание, переедание и токсичные вещества, рассказала врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева. Разрушающие этот орган продукты она перечислила в беседе с «Газетой.Ru».
Крайне токсичным для поджелудочной железы врач назвала алкоголь. При злоупотреблении спиртными напитками, особенно в сочетании с жирной закуской, может развиться острый панкреатит, кроме того, существенно повышается риск развития панкреатического диабета, объяснила Михалева.
«Поджелудочная железа перестает вырабатывать достаточное количество инсулина, у человека развивается диабет, требующий введения инсулина в виде ежедневных многократных инъекций пожизненно», — рассказала врач.
Употребление жирной пищи, продолжила Михалева, провоцирует эктопическое отложение жира во внутренних органах, в первую очередь — в поджелудочной железе.
«Клетки железы "забиваются" жиром, что приводит к нарушению их функции и развитию хронического панкреатита. Это вызывает нарушение пищеварения, так как поджелудочная железа является важнейшим органом, вырабатывающим ферменты для переваривания пищи», — отметила она.
поддержание здоровья поджелудочной железы не может быть достаточным стрессом. Есть много способов сделать это, но, пожалуй, самый важный из них — это привести в порядок свой рацион.
Проблемы со здоровьем, связанные с дисфункциональной поджелудочной железой
Основные проблемы со здоровьем, которые могут возникнуть, когда поджелудочная железа плохо функционирует, включают в себя:
- Острый панкреатит
- Хронический панкреатит
- Диабет 1 и 2 типа
- Рак поджелудочной железы.
Сосредоточение внимания на растительной диете поддерживает здоровье поджелудочной железы. Разнообразные фрукты, овощи и цельнозерновые продукты при каждом приеме пищи обеспечивают клетчатку, нежирный белок, а также различные витамины, минералы и фитохимические вещества, которые предотвращают воспаление, улучшают здоровье кишечника и контролируют уровень сахара в крови.
Выбирайте продукты, которые являются естественными противовоспалительными средствами, а также обладают антиоксидантными свойствами для защиты пищеварительной системы и уменьшения повреждения клеток.
Корень солодки
Корень солодки имеет долгую историю в традиционной китайской медицине для лечения заболеваний пищеварительной системы, а также бактериальных и вирусных инфекций.
"Известно, что он подавляет клеточное воспаление с участием нейтрофилов при остром панкреатите и может оказаться полезным при лечении рака поджелудочной железы".
Пробиотики
Пробиотики — это живые культуры бактерий и дрожжей . Продукты с живыми культурами, такие как греческий йогурт, квашеная капуста и кефир, защищают пищеварительный тракт, улучшая микробиом.
Было изучено, что дисбаланс микробиома кишечника, вызванный чрезмерным ростом вредных бактерий (дисбиоз), может проявляться расстройствами поджелудочной железы.
"Йогурт является одним из лучших диетических источников полезных бактерий, которые могут помочь исправить этот дисбаланс и восстановить здоровую среду кишечника", - говорит Алисова.
Имбирь
Имбирь — противовоспалительное растение, которое также улучшает биохимические параметры при диабете 2 типа, включая снижение гликозилированного гемоглобина (HbA1C) и улучшение резистентности и чувствительности к инсулину, утверждает гастроэнтеролог.
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