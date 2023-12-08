Врач Михалева назвала продукты, которые разрушают поджелудочную железу, гастроэнтеролог Алисова указала на 3 полезных для нее продукта

«Поджелудочная железа перестает вырабатывать достаточное количество инсулина, у человека развивается диабет, требующий введения инсулина в виде ежедневных многократных инъекций пожизненно», — рассказала врач.

«Клетки железы "забиваются" жиром, что приводит к нарушению их функции и развитию хронического панкреатита. Это вызывает нарушение пищеварения, так как поджелудочная железа является важнейшим органом, вырабатывающим ферменты для переваривания пищи», — отметила она.

Проблемы со здоровьем, связанные с дисфункциональной поджелудочной железой

Острый панкреатит

Хронический панкреатит

Диабет 1 и 2 типа

Рак поджелудочной железы.

Корень солодки

"Известно, что он подавляет клеточное воспаление с участием нейтрофилов при остром панкреатите и может оказаться полезным при лечении рака поджелудочной железы".

Пробиотики

"Йогурт является одним из лучших диетических источников полезных бактерий, которые могут помочь исправить этот дисбаланс и восстановить здоровую среду кишечника", - говорит Алисова.

Имбирь

Здоровью поджелудочной железы вредят неправильное питание, переедание и токсичные вещества,Разрушающие этот орган продукты она перечислилаКрайне токсичным для поджелудочной железы врач назвала алкоголь. При злоупотреблении спиртными напитками, особенно в сочетании с жирной закуской, может развиться острый панкреатит, кроме того, существенно повышается риск развития панкреатического диабета, объяснила Михалева.Употребление жирной пищи, продолжила Михалева, провоцирует эктопическое отложение жира во внутренних органах, в первую очередь — в поджелудочной железе.поддержание здоровья поджелудочной железы не может быть достаточным стрессом. Есть много способов сделать это, но, пожалуй, самый важный из них — это привести в порядок свой рацион.Основные проблемы со здоровьем, которые могут возникнуть, когда поджелудочная железа плохо функционирует, включают в себя:Сосредоточение внимания надиете поддерживает здоровье поджелудочной железы. Разнообразные фрукты, овощи и цельнозерновые продукты при каждом приеме пищи обеспечивают клетчатку, нежирный белок, а также различные витамины, минералы и фитохимические вещества, которые предотвращают воспаление, улучшают здоровье кишечника и контролируют уровень сахара в крови.Выбирайте продукты, которые являются естественными противовоспалительными средствами, а также обладают антиоксидантными свойствами для защиты пищеварительной системы и уменьшения повреждения клеток.Корень солодки имеет долгую историю в традиционной китайской медицине для лечения заболеваний пищеварительной системы, а также бактериальных и вирусных инфекций.Пробиотики — это живые культуры бактерий и дрожжей . Продукты с живыми культурами, такие как греческий йогурт, квашеная капуста и кефир, защищают пищеварительный тракт, улучшая микробиом.Было изучено, что дисбаланс микробиома кишечника, вызванный чрезмерным ростом вредных бактерий (дисбиоз), может проявляться расстройствами поджелудочной железы.Имбирь — противовоспалительное растение, которое также улучшает биохимические параметры при диабете 2 типа, включая снижение гликозилированного гемоглобина (HbA1C) и улучшение резистентности и чувствительности к инсулину,Ранее МедикФорум писал о симптомах гормонального сбоя.

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