Врач Михалева назвала курение среди самых вредных для щитовидной железы привычек

«Известна связь курения с такими заболеваниями щитовидной железы, как эндемический зоб, диффузный токсический зоб (болезнь Грейвса) и эндокринная офтальмопатия», - поделилась Михалева с «Газетой.Ru».

«Состав БАДа никто не проверяет, часто они содержат большие дозы йода. Это опасно развитием ряда заболеваний щитовидной железы».

Врач Михалева предупредила о самых вредных для щитовидной железы привычках: одной из них специалистка назвала курение. По словам медика, курение является провоцирующим фактором, когда речь заходит о серьезных заболеваниях этого органа.Врач заявила, что в табаке присутствуют зобогенные вещества, блокирующие процесс получения йода железой. Особенно опасно, когда курит человек, у которого уже имеется нехватка йода – в этом случае риск пострадать от нарушений в работе щитовидки становится очень высоким. Михалева добавила, что при курении может произойти активизация «спящих» генов, запускающих развитие аутоиммунных патологий, затрагивающих органКроме того, вредить щитовидной железе могут БАДы с йодом, употребляемые не по назначению и без согласования с врачом.Также к числу самых вредных для щитовидной железы привычек эксперт причислила эксперименты с питанием. Например, ухудшить состояние органа могут слишком активно употребляемые продукты из сои.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие привычки усугубляют дефицит кальция в организме.

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