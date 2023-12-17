Врач Гадзиян: сахар вызывает тромбы в сосудах и жир на животе, нутрициолог Котельницкий посоветовал заменить сахар на фрукты





"А также убивает собственный тестостерон, откладывается сразу в висцеральный жир", - предупредил врач.





"Если вы видите на этикетке "без жира" или "низкое содержание жиров", знайте, что это высоко обработанный продукт с большим добавлением сахара", - предупредил специалист.

Горькая сторона сахара



"В отличии от промышленного сахара, цельные продукты, такие как фрукты, овощи, молочные продукты и зерновые, содержат натуральные сахара. Ваше тело медленно переваривает эти углеводы, поэтому ваши клетки получают постоянный запас энергии", - советует врач.

Увеличение веса

"Если вы выпиваете банку газировки каждый день и не сокращаете калории где-либо еще, через три года вы станете на 6 кг тяжелее".

Болезни сердца



"Возможно, лишний сахар повышает кровяное давление или выделяет больше жиров в кровоток. Оба могут привести к сердечному приступу, инсульту и другим сердечным заболеваниям".



Диабет



"Если у вас избыточный вес, сброс даже 5-7 кг может помочь вам контролировать уровень сахара в крови".

Высокое кровяное давление



По мнению специалиста, соль и сахар являются самыми вредными из них.Соль в организме, если она в меню человека в избытке, создаетПоэтому рацион, построенный, например, на консервах может спровоцировать серьезные проблемы в организме.В свою очередь, избыток сахара воздействует на выработку инсулина.Ранее Марк Гадзиян объяснил, почему стоит с осторожностью относиться к обезжиренным продуктам.Сахар там появляется потому, что обезжиренные продукты не очень приятны на вкус. Чтобы сделать такую еду вкуснее, многие производители добавляют в нее большое количество сахара, отметил врач.какие системы организма страдают от избытка сахара больше всего.С другой стороны, добавленный сахар содержится в упакованных продуктах и напитках. Ваше тело не нуждается в добавлении сахара.Подслащенные сахаром напитки являются источником добавленного сахара.Слишком большой вес может привести к таким проблемам, как диабет и некоторые виды рака.Каждый десятый американец получает 1/4 или более ежедневных калорий из добавленного сахара. Если вы едите так много, одно исследование показало, что у вас более чем в два раза больше шансов умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, чем у человека, который потребляет вдвое меньше.В частности, сладкие напитки могут повысить вероятность развития диабета 2 типа. Это может произойти потому, что, когда сахар остается в вашей крови, ваше тело может отреагировать, производя меньше гормона инсулина, который преобразует пищу, которую вы едите, в энергию. Или инсулин не работает.Обычно в этом заболевании, также называемом гипертонией, винят соль. Но некоторые исследователи говорят, что другой белый кристалл — сахар — может быть более тревожным виновником. Один из способов, которым, по их мнению, сахар повышает кровяное давление, — это слишком высокий уровень инсулина. Это может сделать ваши кровеносные сосуды менее гибкими и заставить почки удерживать воду и натрий.Ранее МедикФорум писал о вреде залпового приема алкоголя.

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