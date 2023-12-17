Врач Гадзиян: сахар вызывает тромбы в сосудах и жир на животе, нутрициолог Котельницкий посоветовал заменить сахар на фрукты
Кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян, отвечая в своем Telegram-канале на волнующие пользователей вопросы, высказался о продуктах, которые стоит ограничить, а некоторые и вовсе лучше не есть.
По мнению специалиста, соль и сахар являются самыми вредными из них.
Соль в организме, если она в меню человека в избытке, создает угрозу образования тромбов в сосудах, повышает давление, уменьшает концентрацию тестостерона. Поэтому рацион, построенный, например, на консервах может спровоцировать серьезные проблемы в организме.
В свою очередь, избыток сахара воздействует на выработку инсулина.
"А также убивает собственный тестостерон, откладывается сразу в висцеральный жир", - предупредил врач.
Ранее Марк Гадзиян объяснил, почему стоит с осторожностью относиться к обезжиренным продуктам.
"Если вы видите на этикетке "без жира" или "низкое содержание жиров", знайте, что это высоко обработанный продукт с большим добавлением сахара", - предупредил специалист.
Сахар там появляется потому, что обезжиренные продукты не очень приятны на вкус. Чтобы сделать такую еду вкуснее, многие производители добавляют в нее большое количество сахара, отметил врач.
Врач-нутрициолог Котельницкий Никита рассказал специально для МедикФорум какие системы организма страдают от избытка сахара больше всего.
Горькая сторона сахара
"В отличии от промышленного сахара, цельные продукты, такие как фрукты, овощи, молочные продукты и зерновые, содержат натуральные сахара. Ваше тело медленно переваривает эти углеводы, поэтому ваши клетки получают постоянный запас энергии", - советует врач.
С другой стороны, добавленный сахар содержится в упакованных продуктах и напитках. Ваше тело не нуждается в добавлении сахара.
Увеличение веса
Подслащенные сахаром напитки являются источником добавленного сахара.
"Если вы выпиваете банку газировки каждый день и не сокращаете калории где-либо еще, через три года вы станете на 6 кг тяжелее".
Слишком большой вес может привести к таким проблемам, как диабет и некоторые виды рака.
Болезни сердца
"Возможно, лишний сахар повышает кровяное давление или выделяет больше жиров в кровоток. Оба могут привести к сердечному приступу, инсульту и другим сердечным заболеваниям".
Диабет
"Если у вас избыточный вес, сброс даже 5-7 кг может помочь вам контролировать уровень сахара в крови".
Высокое кровяное давление
Ранее МедикФорум писал о вреде залпового приема алкоголя.
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