Врач Бокерия назвала на жирную еду, которая необходима для крепких сосудов, кардиолог Варфоломеев рассказал, какие жиры нужно исключить

"В конечном итоге защитная мембрана абсолютно каждой клетки нашего организма состоит из жиров", - подчеркнула врач.

"Вредные жиры для сердца включают в себя насыщенные и трансжиры. Они могут повышать уровень холестерина в крови, что является фактором риска для развития сердечно-сосудистых заболеваний", - говорит Варфоломеев.

Насыщенные жиры:

Трансжиры:

Влияние на здоровье сердца

"Повышенный уровень холестерина в крови может привести к образованию бляшек в артериях, что может вызвать атеросклероз и ишемическую болезнь сердца. Увеличивают воспаление и стресс на сосудистую систему.", - сказал Варфоломеев.

Рекомендации по потреблению

"Важно проконсультироваться с врачом или диетологом для разработки индивидуального плана питания".

Для здоровья мозга, сердца, сосудов, производства большинства гормонов и многих других целей необходимы жиры высокого качества, пишет в своем Telegram-канале кардиолог Ольга Бокерия.Считаются полезными для сосудов те жиры, которые присутствуют в орехах и фруктах, например, в авокадо. Речь про мононенасыщенные жиры. Кстати, жирные кислоты, которые в своей структуре содержат одну двойную углерод-углеродную связь, присутствуют и в красном мясе.Кроме того, как и мононенасыщенные жиры, полиненасыщенные снижают уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП, известны как "плохой" холестерин) в крови и поэтому считаются полезными для здоровья. Содержатся в рыбе, грецких орехах, семенах, включая семена подсолнечника и кунжут.каких жиров следует избегать, если хотите сохранить здоровье сердце.масло кокоса, масло пальмового ореха, животные жиры (например, из мяса, молока, масла).повышают уровень холестерина LDL (низкой плотности) в крови, что увеличивает риск образования атеросклеротических бляшек в сосудах.гидрогенизированные масла, преобразованные масла для жарки, некоторые виды быстрого питания, печенье, пироги, снеки.поднимают уровень холестерина LDL и снижают уровень холестерина HDL (высокой плотности), что увеличивает риск заболеваний сердца.замените животные жиры растительными, предпочитайте магерные виды мяса, избегайте полностью гидрогенизированных масел.читайте составы на упаковке продуктов, выбирайте продукты с низким содержанием трансжиров или без них.находятся в рыбе, орехах, семенах, авокадо, оливковом масле.Соблюдение здорового образа жизни, включая правильное питание с учетом вредных жиров, может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.Ранее МедикФорум писал о пользе липового меда.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.