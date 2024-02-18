Врач Соловьева назвала 11 лучших продуктов для чистки сосудов, нутрициолог Строков сделал акцент на пользе чеснока и оливкового масла

Чеснок известен своими полезными свойствами для здоровья сосудов и сердца. Чеснок содержит алицин — биологически активное вещество, которое может помочь снизить уровень общего холестерина и "плохого" холестерина. Это может снизить риск образования бляшек в артериях и развития атеросклероза.



Некоторые исследования показывают, что употребление чеснока может снижать артериальное давление. Это полезно для поддержания здоровья сосудов и уменьшения риска сердечно-сосудистых заболеваний.





"Чеснок способствует расширению сосудов и улучшению их эластичности. Это может помочь улучшить кровообращение и снизить сопротивление кровотока, что также важно для здоровья сосудов", - говорит Строков специально для МедикФорум.



Чеснок может оказывать антикоагулянтное воздействие, уменьшая склонность к образованию тромбов и улучшая текучесть крови. Это может снизить риск образования сгустков крови и инсультов. Он также содержит антиоксиданты, такие как селен и квверцетин, которые могут защищать сосуды от повреждений свободными радикалами и воспалительных процессов.





Эндотелий — тонкий слой клеток, покрывающий внутреннюю поверхность сосудов. Чеснок может помочь поддерживать нормальную функцию эндотелия.