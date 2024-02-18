Врач Соловьева назвала 11 лучших продуктов для чистки сосудов, нутрициолог Строков сделал акцент на пользе чеснока и оливкового масла
Сердечно-сосудистые заболевания становятся все более распространенными из-за недостаточного внимания к здоровью сосудов.
По информации News102.ru, медицинский специалист Екатерина Соловьева подчеркивает важность диеты, богатой продуктами с антиатеросклеротическими свойствами.
Чеснок, цитрусовые, оливковое масло, мед, зеленый чай, шиповник, имбирь, мускатный орех, кардамон, гвоздика, овощи - клетчаточные и богатые витаминами, помогают очистить сосуды, оберегая их от болезней. Они способствуют сохранению молодости сосудов и общему оздоровлению организма.
Врач-нутрициолог Игорь Строков рассказал почему именно чеснок и оливковое масло, наиболее полезные продукты для сосудов.
Чеснок известен своими полезными свойствами для здоровья сосудов и сердца. Чеснок содержит алицин — биологически активное вещество, которое может помочь снизить уровень общего холестерина и "плохого" холестерина. Это может снизить риск образования бляшек в артериях и развития атеросклероза.
Некоторые исследования показывают, что употребление чеснока может снижать артериальное давление. Это полезно для поддержания здоровья сосудов и уменьшения риска сердечно-сосудистых заболеваний.
"Чеснок способствует расширению сосудов и улучшению их эластичности. Это может помочь улучшить кровообращение и снизить сопротивление кровотока, что также важно для здоровья сосудов", - говорит Строков специально для МедикФорум.
Чеснок может оказывать антикоагулянтное воздействие, уменьшая склонность к образованию тромбов и улучшая текучесть крови. Это может снизить риск образования сгустков крови и инсультов. Он также содержит антиоксиданты, такие как селен и квверцетин, которые могут защищать сосуды от повреждений свободными радикалами и воспалительных процессов.
Эндотелий — тонкий слой клеток, покрывающий внутреннюю поверхность сосудов. Чеснок может помочь поддерживать нормальную функцию эндотелия.
Оливковое масло
"Оливковое масло полезно для здоровья сосудов и сердца благодаря своему богатому составу и антиоксидантным свойствам".
Оливковое масло богато мононенасыщенными жирами, особенно олеиновой кислотой. Эти жиры считаются "хорошими" жирами, которые могут помочь снизить уровень холестерина LDL (вредного холестерина) и общий уровень холестерина в крови.
Оливковое масло содержит антиоксиданты, такие как полифенолы и витамин Е, которые помогают бороться со свободными радикалами. Это может помочь предотвратить повреждение сосудистой стенки и снизить риск развития атеросклероза.
"Полифенолы в оливковом масле имеют антиинфламматорные свойства, которые могут снижать воспаление в организме, включая воспаление сосудистой стенки. Это важно для поддержания здоровья сосудов".
Некоторые исследования показывают, что регулярное употребление оливкового масла может помогать в поддержании нормального артериального давления.
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