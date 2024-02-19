Врач Низин: нехватка сна и удержание мочи подрывают здоровье почек, нефролог Шмелько назвала признаки почечной недостаточности
Уролог Павел Низин рассказал россиянам о повседневных привычках, ухудшающих работу почек.
По словам специалиста, почки могут пострадать при регулярной нехватке сна, а также длительном удержании мочи. Аналогичным образом вред наносит чрезмерное употребление соленой пищи.
«Недостаток сна, в свою очередь, ухудшает общее состояние здоровья, что негативно сказывается и на работе почек, в том числе повышает риск развития почечной недостаточности», — сказал врач.
Это может быть фастфуд, соления, снеки, полуфабрикаты, нарушающие водно-солевой баланс в организме. Плюс, соль задерживает жидкость в организме, которая давит на почки и сосуды. В итоге, человек рискует столкнуться с обезвоживанием, мочекаменной болезнью.
Обилие кофе, чая, энергетиков, обладающих мочегонным эффектом, тоже могут вызвать камни в почках.
Низкая физическая активность, курение и спиртные напитки в рационе тоже рискуют навредить. Именно поэтому важно сконцентрироваться на качественном сне, правильном питании, отказаться от вредных привычек, информирует «Лента.ру».
"Почечная недостаточность (или почечная недостаточность) — это состояние, при котором почки не выполняют свои функции в должной мере, что приводит к накоплению отходов и жидкости в организме. Симптомы почечной недостаточности могут варьировать в зависимости от степени тяжести и причин этого состояния", - говорит врач-нефролог Шмелько Екатерина специально для МедикФорум.
Шмелько назвала признаки, которые могут говорить о сердечной недостаточности.
Отеки и усталость: накопление жидкости в организме может привести к отекам, особенно в области ног, ступней и лица. Это также может сопровождаться чувством усталости и слабости.
Учащенное мочеиспускание или его отсутствие: может проявляться учащенным мочеиспусканием, особенно ночью, или, наоборот, снижением объема мочи.
Боль в области почек: боль или дискомфорт в области почек, который может быть локализован в верхней части спины.
Потеря аппетита и изменение вкусовых предпочтений: пациенты с почечной недостаточностью могут испытывать потерю аппетита или изменение вкусовых предпочтений.
Нарушения сна и бессонница: неконтролируемое мочеиспускание или чувство неудовлетворенности после мочеиспускания может повлиять на сон.
Повышенное давление: почечная недостаточность может вызывать повышение артериального давления.
Повышенный зуд: накопление отходов в крови может вызывать зуд кожи.
Боль в костях: с почечной недостаточностью может развиваться нарушение обмена костного вещества, что может привести к болям в костях.
Дыхательные проблемы: накопление жидкости в организме может вызывать затруднение дыхания.
"Эти симптомы могут появляться постепенно и не всегда являются специфичными для почечной недостаточности".
Если у вас есть подозрение на наличие проблем с почками, важно обратиться к врачу для проведения соответствующих исследований и диагностики.
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