Нутрициолог Кузина дала советы для эффективного похудения после 50 лет

«Те калории, которые поступят в ваш организм вместе с завтраком, вы успеете израсходовать в течение дня, поэтому на завтрак вы можете позволить себе съесть больше, но уже обед должен быть скромнее, а ужин — совсем легкий», - поделилась Кузина с « Вечерней Москвой ».

«Сладкое больше всего вредит фигуре, так как практически все сладости очень калорийны. Кроме того, сладкое относится к быстрым углеводам и стимулирует работу поджелудочной железы, вследствие чего еще больше хочется есть», - пояснила эксперт.

Нутрициолог Кузина призналась, что похудеть после 50 лет сложнее, чем в молодости из-за возрастного снижения активности обменных процессов. Тем не менее, сделать фигуру более стройной возможно, если поддерживать необходимый уровень физической активности и правильно выстроить рацион питания. В частности, специалист рекомендует питаться в течение дня таким образом, чтобы наиболее калорийным был завтрак, в то время как ужин – более легким.Еще один совет для эффективного похудения после 50 лет – нужно очень тщательно пережевывать пищу, а за час до еды выпивать стакан воды. Это позволяет есть количественно меньше, сокращает калорийность дневного рационаОдним из проверенных способов добиться похудения и поддерживать здоровый вес в зрелом возрасте является отказ от ежедневного употребления сладкого, добавила нутрициолог.Помимо этого, специалист рекомендовала не употреблять пищу в позднее время (между ужином и отходом ко сну должно пройти минимум 4 часа), а также практиковать разные виды физической активности – особенно те, что способствуют укреплению и росту мышц.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чем заменить вызывающие лишний вес продукты.

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