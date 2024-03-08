Врач Бурнацкая: употребление пробиотиков помогает укрепить организм после зимы

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кисломолочный продукт

Врач-терапевт Светлана Бурнацкая сообщила о том, что помогает организму пережить трудный сезонный период без простуд и других недомоганий.

Врач Бурнацкая отметила в беседе с «Известиями», что время года после зимы, когда еще нет устойчиво хорошей погоды, нелегко дается организму. В такой период возрастают риски заболеть.

«Весной здоровье гораздо чаще оказывается под угрозой, и вероятность заболеть становится выше. Наш иммунитет за зиму становится ослабленным, и мы оказываемся уязвимы для разных инфекций и простуд», - сказала специалист.

Бурнацкая рассказала, что помогает укрепить организм после зимы. По словам врача, на состоянии иммунитета и здоровья благотворно сказывается возможность достаточно отдыхать и спать, регулярные прогулки на свежем воздухе, избегание стрессовых ситуаций, а также мытье рук.

Значительное влияние на работу иммунной системы оказывает питание человека, добавила врач. Так, в большем количестве должны употребляться овощи и фрукты – это обеспечивает организму поступление разнообразных  витаминов и минеральных веществ, а также клетчатки, улучшающей состояние кишечной микрофлоры. Бурнацкая подчеркнула, что микробиом кишечника определяет особенности разных аспектов здоровья, начиная от веса человека и заканчивая настроением.

Для поддержки кишечника медик посоветовала употреблять пробиотики, это помогает укрепить организм после зимы.

«Пробиотики или «хорошие» бактерии повышают эффективность иммунной системы, секретируя антитела к вирусам. Они содержатся в кефире, кисломолочных продуктах», - уточнила эксперт.

Бурнацкая добавила, что в это время года также может быть полезен ежедневный прием витамина D. Его правильную дозировку должен определять врач.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что продукты с насыщенным жиром могут быть полезными для сосудов и сердца.

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Светлана Бурнацкая
Светлана Бурнацкая
Здоровье
врач-терапевт, профпатолог
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Теги : укрепление иммунитета, пробиотики, Светлана Бурнацкая
Врач Бурнацкая: употребление пробиотиков помогает укрепить организм после зимы
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