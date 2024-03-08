Кардиолог Хохлов назвал способы снижения соли в рационе, врач Варфоломеев рассказал к чему приводит употребление слишком соленой еды

«Соль не только делает пищу вкуснее, она главный источник натрия, необходимого для сердечной деятельности и обмена веществ», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

"Соленая пища может привести к увеличению уровня натрия в организме, что может способствовать увеличению артериального давления. Постоянно высокое давление крови (гипертония) может повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и других осложнений. Кроме того, избыточное потребление соли может привести к задержке жидкости в организме, вызывая отеки, особенно в области рук, ног, лица и живота. ", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Почки

Артрит

"Важно отметить, что связь между артритом и диетой довольно сложна и может варьироваться в зависимости от типа артрита. Лучше всего для понимания вашей конкретной ситуации и вопросов о диете обращаться к врачу или диетологу", - говорит Варфоломеев.

Воспаление и диета

По его словам, важно увеличить количество чистой воды в рационе, что позволит снизить тягу к солёному.Кроме того, рекомендуется проверить надпочечники и проконсультироваться по поводу приёма витаминов и минералов. При снижении уровня потребления обычной соли можно добирать недостающие калий и магний из других продуктов питания. Ещё один вариант — сделать еду более пряной.Почему соль вредна?Употребление избыточного количества соли может оказывать дополнительное давление на почки, что может быть особенно проблематично для людей с предрасположенностью к почечным заболеваниям. Это также может способствовать образованию почечных камней.Избыточный натрий в моче может способствовать образованию камней в почках. Это особенно важно для людей, склонных к образованию камней (например, кальциевых камней).Научные исследования предостерегают от связи между чрезмерным потреблением соли и развитием артрита, поскольку артрит, как правило, связан с воспалительными процессами в суставах, а соль, кажется, не прямо связана с этим заболеванием.Однако высокое потребление соли может оказывать воздействие на здоровье в целом, и воспаление может быть связано с другими аспектами пищевого рациона, такими как диета, образ жизни и генетика.У некоторых людей может наблюдаться улучшение состояния суставов при уменьшении потребления соли, однако эти эффекты могут быть индивидуальными и не всегда научно обоснованными.Некоторые исследования указывают на то, что диета, богатая антиоксидантами и противовоспалительными компонентами, может быть полезной для управления воспалением в организме. Соленая и обработанная пища, с другой стороны, часто ассоциируется с диетой, которая может способствовать воспалительным процессам.Ранее МедикФорум писал о причинах раннего климакса.

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