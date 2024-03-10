Уролог Малхасян: для правильной гидратации организма нужно пить именно воду

«Вода обеспечивает доставку питательных веществ и удаление отходов. Фактически нормальный баланс воды в организме влияет на функционирование всех его систем», - отметил специалист.

«Недостаток даже 1% жидкости негативно влияет на состояние человека», - поделися врач-уролог.

«Если гидратация не противопоказана по заболеваниям, следует выпивать стакан воды каждые 2 часа», - заявил уролог.

Уролог Малхасян напомнил в интервью aif.ru , что употребление чистой воды является одной из самых полезных для здоровья привычек.Он заявил, в тех случаях, когда организм не получает достаточно воды, в его функционировании могут возникнуть серьезные нарушения, включая замедление метаболизма.По словам Малхаясяна, особенно уязвимыми из-за недостаточной гидратации являются почки человека. Если его организм системно получает воду только в очень небольшом количестве, последствием этого нередко становится возникновение такой проблемы как камни в почках. Врач констатировал, что чистую воду следует пить порционно в течение всего дня, причем речь идет именно о воде – никакие другие напитки не обеспечивают человеческому телу оптимальную гидратацию, а некоторые (например, алкоголь и кофе) ведут к усилению обезвоживания.Иногда патологический недостаток воды возникает вследствие состояний или заболеваний, вызывающих обильное (профузное) потоотделение, либо рвоту, диарею. Итогом такого обезвоживания может стать аритмия, головокружение, сильнейшая слабость, дезориентация, потеря сознания, предупредил специалист.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление воды входит в число работающих «ленивых» способов похудения

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