Врач Лебедева: есть нужно 3 раза в день без перекусов, диетолог Пономарева рассказала в каких случаях можно чаще или реже





«Я рекомендую есть три раза в день без перекусов. Более частое питание могут оставить люди в истощенном состоянии, при низком кортизоле, с дефицитом массы тела, работники тяжелого физического труда, при удаленном желчном пузыре и конечно дети, беременные и кормящие могут кушать чаще трех раз в день», — заявила Лебедева.

"Частота приема пищи может варьироваться в зависимости от индивидуальных потребностей, образа жизни и здоровья. Однако существуют общие рекомендации, которые можно рассматривать в контексте здорового питания", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"В некоторых случаях врачи могут рекомендовать более частые, но меньшие приемы пищи для лечения определенных заболеваний, таких как сахарный диабет или проблемы с пищеварением", объясняет Пономарева.

"Ограничение времени приема пищи - подход, при котором прием пищи ограничен определенным временным интервалом в течение суток (например, 8 часов в день), также может применяться в некоторых случаях".

Врач считает, что такой режим питания лучше, так как пищеварительной системе не нужно слишком часто активироваться для выработки желчи и ферментов. Реже есть не нужно, так как это приведет к сильному чувству голода и повысит риск переедания.Многие эксперты рекомендуют три основных приема пищи в день - завтрак, обед и ужин, с добавлением небольших перекусов по мере необходимости. Это помогает обеспечить стабильный уровень энергии и поддерживать общий метаболизм.Включение небольших, здоровых перекусов между основными приемами пищи может помочь поддерживать стабильный уровень сахара в крови и предотвращать чрезмерный голод.Регулярное питье важно для здоровья. Рекомендуется употреблять достаточное количество воды в течение дня.Важно слушать свои собственные потребности и реагировать на сигналы голода и насыщения. Некоторые люди предпочитают частые, небольшие приемы пищи, в то время как другие предпочитают менее частые, более крупные приемы.Переедание может привести к перегрузке организма, поэтому важно умеренно употреблять пищу и следить за порциями.Общий подход - это умеренность, разнообразие и внимание к потребностям своего организма. Важно также обратить внимание на индивидуальные особенности, такие как физическая активность, метаболизм и особенности здоровья.В ряде диет, например, диет с ограничением калорий, практикуется уменьшенное количество приемов пищи в течение дня. Это может помочь в создании дефицита калорий и способствовать потере веса.Перед внесением значительных изменений в рацион питания рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом.Ранее МедикФорум писал о признаках сезонной депрессии.

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