Врач Кашух рассказала как не потолстеть при отказе от курения, диетолог Лементина дала советы по питанию

«Никотин немного ускоряет обмен веществ, поэтому организм курильщика сжигает энергию примерно на 15% быстрее, чем у некурящих. Организму требуется время на восстановление — в среднем около месяца. Чтобы не набрать лишний вес в этот период, необходимо внимательно следить за калорийностью пищи и стараться быть физически активным каждый день, так как организм очень медленно сжигает пищу. Кроме того, никотин подавляет чувство голода, что также не способствует увеличению веса», — объяснила врач.

"Отказ от курения может повлиять на вес, и важно принимать меры для поддержания здорового образа жизни", - говорит врач-диетолог Юлия Лементина специально для МедикФорум.





Пономарева дала несколько советов, как предотвратить набор веса после бросания курения.



Занятия спортом и физическая активность помогут сжигать лишние калории и поддерживать вес под контролем.

Регулярные тренировки также могут помочь справляться с стрессом, что может быть важным в период бросания курения.



Предпочитайте питательные продукты с высоким содержанием витаминов, минералов и клетчатки.

Увеличьте потребление фруктов, овощей, полнозерновых продуктов и белка, чтобы чувствовать себя более долгое время.





Управление стрессом



Ищите альтернативные методы управления стрессом, такие как йога, медитация, глубокое дыхание или хобби.

Разработайте стратегии по управлению стрессом, чтобы избежать желания воспользоваться едой как средством снятия напряжения.





Последите за порциями



Определите размер порций и старайтесь их соблюдать.

Это поможет избежать избыточного потребления калорий и поддерживать здоровое питание.





Замена привычки



Вместо перекусывания воспользуйтесь заменителями, такими как жевательная резинка без сахара или фрукты.

Замените привычку курения на полезные привычки, например, постепенные прогулки после еды.

Заготовьте здоровые закуски



Подготовьте здоровые закуски заранее, чтобы избежать соблазна поедания высококалорийных продуктов.

Обратитесь за поддержкой



Расскажите о своих планах друзьям или семье, чтобы получить дополнительную поддержку.

Подумайте о присоединении к группе поддержки для тех, кто бросает курить.





"Помните, что каждый человек уникален, и эффективные методы могут различаться. Ключевым является поиск здоровых альтернатив и постепенное внедрение их в повседневную жизнь", - объясняет диетолог.

Соблюдение режима питания также поможет избежать набора веса. Екатерина Кашух говорит, что иногда люди путают жажду с голодом и едят слишком много. Чтобы избежать этого, можно попробовать выпивать стакан воды за 20-30 минут до еды. Возможно, после этого желание поесть исчезнет, пишет портал НГС.Ранее МедикФорум писал о признаках сезонной депрессии.

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