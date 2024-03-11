Нутрициолог Молчанова: печень поможет укрепить иммунитет, врач Малярова рекомендовала язык и сердечки

«Кишечник людей обладает собственной иммунной системой, которая составляет 70-80% всей иммунной системы организма. Состояние его микрофлоры оказывает влияние не только на наше самочувствие, но и на работу всего иммунитета», — подчеркнула нутрициолог.

"Высокий уровень витамина A может быть вреден для здоровья, особенно для беременных женщин, так как чрезмерное потребление этого витамина может вызвать врожденные дефекты у плода. Печень фильтрует токсины из крови, и у печени животных может содержаться определенное количество токсинов, особенно у животных, выращенных на загрязненных пастбищах", - говорит Малярова специально для МедикФорум.

Куриные сердечки

Язык

Желудок

"Важно понимать, что субпродукты важно употреблять с клетчаткой и овощами. Я рекомендую брокколи, гречку, киноа, булгур, шпинат, квашенную капусту", - объясняет Малярова.

Так, по словам главного нутрициолога бренда инновационных нутрицевтиков Dietelleв меню обязательно должна присутствовать богатая белком пища. Это в первую очередь рыба, морепродукты, яйца, куриное мясо и бобовые. В день необходимо съедать до 0,8 гр белка, сообщаетТакже стоит уделить внимание продуктам, богатым железом. Например,посоветовала нутрициолог.согласилась с коллегой, но добавила, что с печенью нужно быть осторожными.белок, железо, цинк, витамины группы B.сердце является хорошим источником белка и минералов, таких как железо, необходимое для кислородного транспорта в организме.белок, витамины группы B, цинк.язык богат белком и витаминами, что способствует общему здоровью.белок, витамины группы B, железо.желудок может быть источником белка и витаминов.Важно отметить, что при употреблении субпродуктов следует соблюдать меры предосторожности и включать их в разнообразное и сбалансированное питание. Людям с определенными заболеваниями или ограничениями в рационе следует проконсультироваться с врачом или диетологом перед введением субпродуктов в рацион.Ранее МедикФорум писал о связи сахара и прыщей.

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