Врач Мухина объяснила, почему организму нужна никотиновая кислота
Врач Марият Мухина: потребность в никотиновой кислоте существует как у взрослых людей, так и у детей.
Врач Мухина проинформировала в беседе с «Вечерней Москвой», что прием никотиновой кислоты (витамин PP) может назначаться медиками в случаях болезней или нарушений, связанных с упадком сил, ослаблением организма и высоким риском закупорок сосудов. Специалист ответила, объяснила, почему организму нужна эта кислота.
«Никотиновая кислота способна расширять сосуды благодаря оксиду азота в составе. Поэтому ее часто назначают при апатии, бессоннице, нарушении кровообращения, головокружениях и повышенной утомляемости, ишемическом синдроме мозга и сердца, слабом иммунитете», - рассказала медик.
Мухина объяснила, что благодаря воздействию этого вещества происходит укрепление сосудистых стенок. Когда организму его не хватает, стенки кровеносных сосудов могут настолько истончиться, что возникает вероятность их разрыва с последующим кровотечением. При существенном дефиците никотиновой кислоты могут возникать предпосылки к психическим отклонениям (включая шизофрению) и развитию такого состояния как пеллагра. Кроме того, ее недостаток способствует появлению проблем с кожей.
«Если никотиновой кислоты не хватает, может даже возникнуть слабоумие. Поэтому важно следить сохранять необходимый баланс витамина в организме: для мужчин и женщин — до 20–25 миллиграммов», - поделилась специалист.
Марият Мухина обратила внимание на то, что источником важного для организма вещества могут быть продукты питания. Особенно много витамина РР в молоке, мясе и печени, рыбе, курятине, овощах, твороге, грубом зерне.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в повседневном рационе питания обязательно должны присутствовать жиры.
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Марият Мухина
Здоровье
врач-диетолог, невролог, дерматокосметолог
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