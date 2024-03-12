Врач Мухина объяснила, почему организму нужна никотиновая кислота

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плохое самочувствие

Врач Марият Мухина: потребность в никотиновой кислоте существует как у взрослых людей, так и у детей.

Врач Мухина проинформировала в беседе с «Вечерней Москвой», что прием никотиновой кислоты (витамин PP) может назначаться медиками в случаях болезней или нарушений, связанных с упадком сил, ослаблением организма и высоким риском закупорок сосудов. Специалист ответила, объяснила, почему организму нужна эта кислота.

«Никотиновая кислота способна расширять сосуды благодаря оксиду азота в составе. Поэтому ее часто назначают при апатии, бессоннице, нарушении кровообращения, головокружениях и повышенной утомляемости, ишемическом синдроме мозга и сердца, слабом иммунитете», - рассказала медик.

Мухина объяснила, что благодаря воздействию этого вещества происходит укрепление сосудистых стенок. Когда организму его не хватает, стенки кровеносных сосудов могут настолько истончиться, что возникает вероятность их разрыва с последующим кровотечением. При существенном дефиците никотиновой кислоты могут возникать предпосылки к психическим отклонениям (включая шизофрению) и развитию такого состояния как пеллагра. Кроме того, ее недостаток способствует появлению проблем с кожей.

«Если никотиновой кислоты не хватает, может даже возникнуть слабоумие. Поэтому важно следить сохранять необходимый баланс витамина в организме: для мужчин и женщин — до 20–25 миллиграммов», - поделилась специалист.

Марият Мухина обратила внимание на то, что источником важного для организма вещества могут быть продукты питания. Особенно много витамина РР в молоке, мясе и печени, рыбе, курятине, овощах, твороге, грубом зерне.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в повседневном рационе питания обязательно должны присутствовать жиры.

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Марият Мухина
Марият Мухина
Здоровье
врач-диетолог, невролог, дерматокосметолог
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