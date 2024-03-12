Врач Мухина объяснила, почему организму нужна никотиновая кислота

«Никотиновая кислота способна расширять сосуды благодаря оксиду азота в составе. Поэтому ее часто назначают при апатии, бессоннице, нарушении кровообращения, головокружениях и повышенной утомляемости, ишемическом синдроме мозга и сердца, слабом иммунитете», - рассказала медик.

«Если никотиновой кислоты не хватает, может даже возникнуть слабоумие. Поэтому важно следить сохранять необходимый баланс витамина в организме: для мужчин и женщин — до 20–25 миллиграммов», - поделилась специалист.

Врач Мухина проинформировала в беседе с « Вечерней Москвой », что прием никотиновой кислоты (витамин PP) может назначаться медиками в случаях болезней или нарушений, связанных с упадком сил, ослаблением организма и высоким риском закупорок сосудов. Специалист ответила, объяснила, почему организму нужна эта кислота.Мухина объяснила, что благодаря воздействию этого вещества происходит укрепление сосудистых стенок. Когда организму его не хватает, стенки кровеносных сосудов могут настолько истончиться, что возникает вероятность их разрыва с последующим кровотечением. При существенном дефиците никотиновой кислоты могут возникать предпосылки к психическим отклонениям (включая шизофрению) и развитию такого состояния как пеллагра. Кроме того, ее недостаток способствует появлению проблем с кожей.Марият Мухина обратила внимание на то, что источником важного для организма вещества могут быть продукты питания. Особенно много витамина РР в молоке, мясе и печени, рыбе, курятине, овощах, твороге, грубом зерне.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в повседневном рационе питания обязательно должны присутствовать жиры

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