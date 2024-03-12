Врач Терушкин назвал распространенные привычки, из-за которых нарушается обмен веществ

«Поступающая в организм жидкость запускает работу почек, а следом и все остальные обменные процессы, что мешает организму отдыхать», - предупредил специалист.

Врач Терушкин назвал в беседе с Life.ru распространенные привычки, из-за которых нарушается обмен веществ. Одной из них медик считает неупорядоченное существование – засыпание и пробуждение в разное время, отсутствие налаженного распорядка дня. Одним из последствий этого становится усиление выработки стрессового гормона кортизола, который также «руководит» в организме обменом белков, жиров и углеводов. Гормональный дисбаланс нарушает их нормальное усвоение, способствуя тем самым обменным нарушениям.Еще одна вредная привычка – это ритуал просмотра новостей и соцсетей перед сном. По словам Терушкина, у человека в этот момент определенным образом стимулируется нервная система, в результате чего снижается качество ночного сна. Недостаток качественного крепкого сна, в свою очередь, негативно отражается на гормональном производстве в организме, от которого во многом зависит обмен веществ.Также, по словам врача, для улучшения качества сна следует отказаться от привычки пить ночью воду и другие жидкости.Кроме того, пагубной для здоровья распространенной привычкой является манера часто перекусывать между основными приемами пищи. Когда человек постоянно что-то ест, в его организме может снизиться чувствительность клеточных рецепторов к инсулину. В подобных обстоятельствах возникают предпосылки к развитию инсулинорезистентности, из-за которой может развиться ожирение, диабет и метаболический синдром.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему человек может чувствовать себя ослабленным и уставшим после пробуждения.

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