Уролог Ротов перечислил факторы, «убивающие» почки, нефролог Петрова назвала инфекции, от которые чаще страдают почки

Вредные факторы, влияющие на здоровье почек

Переохлаждение

"При переохлаждении снижается общий иммунитет, что делает организм более уязвимым для различных инфекций".

Неправильное питание

поваренная соль;

алкоголь;

сладкие газированные напитки;

фастфуд;

консервированные продукты.





Некоторые виды лекарств

обезболивающие и жаропонижающие (анальгин, диклофенак, индометацин и др.);

некоторые антибиотики (гентамицин, амикацин);

мочегонные препараты в высоких дозах.

"Если не лечится, инфекция может распространиться на почки, вызывая пиелонефрит", - говорит Петрова.

"Это редкий, но серьезный вид туберкулеза, который может привести к повреждению тканей почек и даже к их деструкции".

"Вирусные инфекции, такие как гепатит B и C, также могут привести к повреждению почек в результате воспаления и цирроза печени".

Подробнее об этом «Вечерней Москве» рассказал уролог Антон Ротов.Врач подчеркнул, что питание напрямую влияет на здоровье почек.Существует немало препаратов, которые могут довольно быстро вызвать поражение почек, заметил уролог.Некоторые инфекции могут нанести вред почкам.рассказала, какие инфекции разрушают почки.Это инфекция почек, которая часто возникает в результате распространения бактерий из мочевого пузыря.Это воспаление клубочков почек, которое может быть вызвано инфекцией, такой как стафилококковая инфекция или инфекции, передаваемой половым путем.Это инфекция внутренней оболочки сердца, которая может привести к образованию эмболии, которые могут затем блокировать кровеносные сосуды почек.Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) может вызвать воспаление почек, а также повышает риск развития других инфекций, которые могут повредить почки.Инфекция герпесом может иногда атаковать почки, вызывая воспаление и повреждение.Это бактериальная инфекция, которая может распространяться через загрязненные продукты или воду и может вызвать пиелонефрит, повреждая почки.Ранее МедикФорум писал о пользе жирных продуктах для здоровья сердца.

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