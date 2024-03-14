Уролог Ротов перечислил факторы, «убивающие» почки, нефролог Петрова назвала инфекции, от которые чаще страдают почки
Ежегодно 14 марта отмечается Всемирный день почки. Чтобы сохранить здоровье этого органа, важно избегать вредных факторов, которые оказывают на него пагубное влияние. И только избавившись от вредных привычек, вводить в свой рацион правильные продукты и налаживать режим.
Подробнее об этом «Вечерней Москве» рассказал уролог Антон Ротов.
Вредные факторы, влияющие на здоровье почек
Переохлаждение
"При переохлаждении снижается общий иммунитет, что делает организм более уязвимым для различных инфекций".
Неправильное питание
Врач подчеркнул, что питание напрямую влияет на здоровье почек.
Список самых вредных продуктов для почек:
- поваренная соль;
- алкоголь;
- сладкие газированные напитки;
- фастфуд;
- консервированные продукты.
Некоторые виды лекарств
Существует немало препаратов, которые могут довольно быстро вызвать поражение почек, заметил уролог.
К наиболее распространенным из них относятся:
- обезболивающие и жаропонижающие (анальгин, диклофенак, индометацин и др.);
- некоторые антибиотики (гентамицин, амикацин);
- мочегонные препараты в высоких дозах.
Некоторые инфекции могут нанести вред почкам. Врач-нефролог Петрова Любовь специально для МедикФорум рассказала, какие инфекции разрушают почки.
Мочевой пузырь (цистит)
"Если не лечится, инфекция может распространиться на почки, вызывая пиелонефрит", - говорит Петрова.
Пиелонефрит
Это инфекция почек, которая часто возникает в результате распространения бактерий из мочевого пузыря.
Гломерулонефрит
Это воспаление клубочков почек, которое может быть вызвано инфекцией, такой как стафилококковая инфекция или инфекции, передаваемой половым путем.
Инфекционный эндокардит
Это инфекция внутренней оболочки сердца, которая может привести к образованию эмболии, которые могут затем блокировать кровеносные сосуды почек.
Туберкулез почек
"Это редкий, но серьезный вид туберкулеза, который может привести к повреждению тканей почек и даже к их деструкции".
СПИД
Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) может вызвать воспаление почек, а также повышает риск развития других инфекций, которые могут повредить почки.
"Вирусные инфекции, такие как гепатит B и C, также могут привести к повреждению почек в результате воспаления и цирроза печени".
Вирус герпеса
Инфекция герпесом может иногда атаковать почки, вызывая воспаление и повреждение.
Сальмонеллез
Это бактериальная инфекция, которая может распространяться через загрязненные продукты или воду и может вызвать пиелонефрит, повреждая почки.
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