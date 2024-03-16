Врач Афинская назвала самую полезную для сердца еду, способную спасти от рака, нутрициолог Строков призвал есть больше белка
Порядка 90 процентов людей недополучают такой важный нутриент как клетчатка. Однако есть масса исследований, где подтверждена польза такой пищи для сердца, профилактики онкологии, диабета и прочих недугов. Об этом в своем Telegram-канале рассказала врач-диетолог Лиза Афинская.
Врач приводит ссылки на исследования, подтверждающие, что потребление клетчатки связано со снижением риска развития метаболического синдрома, сердечных недугов. В частности, за счет снижения холестерина в крови.
"Растворимая клетчатка может снизить уровень холестерина в крови, так как она связывается с желчными кислотами в кишечнике и выводит их из организма", - уточнила специалист.
Кроме того, есть работы, где выявлена связь между достаточным количеством клетчатки в рационе и более низким риском развития рака груди и кишечника.
Среди лучших источников клетчатки врач назвала вареный зеленый горошек, (один стакан - 8,8 грамма клетчатки), вареную лимскую фасоль (стакан - 9,2 грамма), малину (1 стакан - 8 грамм).
Также в списке черная и красная фасоль, нут, чечевица, груши, яблоки, киви, тыквенные семена, брюссельская капуста, миндаль, апельсины, овсяные отруби и так далее.
Увеличивая количество клетчатки в рационе, важно соблюдать одно простое правило.
"Вводите клетчатку в рацион постепенно", - предупредила врач, отметив, что в ином случае возможны спазмы, вздутие живота и диарея.
Врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум рассказал о том, почему вместе с клетчаткой важно есть белок.
Белок играет важную роль в поддержании здоровья сердца по нескольким причинам:
"Употребление белка может способствовать снижению кровяного давления, что в свою очередь уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как артериальная гипертензия и сердечные приступы", - говорит Строков.
Контроль холестерина
Белок может помочь снизить уровень вредного холестерина в крови, а также увеличить уровень полезного холестерина, что способствует профилактике атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний.
Поддержка здорового веса
Питание, богатое белком, способствует чувству сытости на длительное время, что может помочь контролировать вес.
"Избыточный вес является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому поддержание здорового веса через регулярное потребление белка может помочь поддерживать здоровье сердца".
Поддержка здоровой мышечной массы
Белок является строительным материалом для тканей и мышц, включая сердечную мышцу. Потребление достаточного количества белка помогает поддерживать здоровую мышечную массу и функцию сердца.
Улучшение обмена веществ
Белок участвует в метаболических процессах, которые помогают регулировать уровень глюкозы в крови и поддерживать стабильный уровень энергии. Это также может снизить риск развития сахарного диабета, что является фактором риска для сердечно-сосудистых заболеваний.
Регулярное употребление белка в пищу может способствовать поддержанию здоровья сердца и снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
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