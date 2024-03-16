Врач Афинская назвала самую полезную для сердца еду, способную спасти от рака, нутрициолог Строков призвал есть больше белка

"Растворимая клетчатка может снизить уровень холестерина в крови, так как она связывается с желчными кислотами в кишечнике и выводит их из организма", - уточнила специалист.





"Вводите клетчатку в рацион постепенно", - предупредила врач, отметив, что в ином случае возможны спазмы, вздутие живота и диарея.

"Употребление белка может способствовать снижению кровяного давления, что в свою очередь уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как артериальная гипертензия и сердечные приступы", - говорит Строков.

"Избыточный вес является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому поддержание здорового веса через регулярное потребление белка может помочь поддерживать здоровье сердца".

Врач приводит ссылки на исследования, подтверждающие, что потребление клетчатки связано со снижением риска развития метаболического синдрома, сердечных недугов. В частности, за счет снижения холестерина в крови.Кроме того, есть работы, где выявлена связь между достаточным количеством клетчатки в рационе и более низким риском развития рака груди и кишечника.Среди лучших источников клетчатки врач назвала, (один стакан - 8,8 грамма клетчатки),(стакан - 9,2 грамма),(1 стакан - 8 грамм).Также в спискеи так далее.Увеличивая количество клетчатки в рационе, важно соблюдать одно простое правило.рассказал о том, почемуБелок может помочь снизить уровень вредного холестерина в крови, а также увеличить уровень полезного холестерина, что способствует профилактике атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний.Питание, богатое белком, способствует чувству сытости на длительное время, что может помочь контролировать вес.Белок является строительным материалом для тканей и мышц, включая сердечную мышцу. Потребление достаточного количества белка помогает поддерживать здоровую мышечную массу и функцию сердца.Белок участвует в метаболических процессах, которые помогают регулировать уровень глюкозы в крови и поддерживать стабильный уровень энергии. Это также может снизить риск развития сахарного диабета, что является фактором риска для сердечно-сосудистых заболеваний.Регулярное употребление белка в пищу может способствовать поддержанию здоровья сердца и снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.Ранее МедикФорум писал о вреде голодания.

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