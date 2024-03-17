Врач Стародубова рассказала как питаться в пост, нутрициолог Строков дал советы как сделать меню разнообразным

Что можно есть в пост?

"В течение поста можно приготавливать блюда на основе различных каш, супов на овощном бульоне, салатов из свежих овощей и зелени, пирогов с начинками из фруктов или ягод, тушеных овощей, смузи, ореховых паштетов, бобовых блюд и т. д. Важно обеспечить своему организму все необходимые питательные вещества для поддержания здоровья и полноценного функционирования", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Разнообразие продуктов: убедитесь, что ваш рацион включает широкий спектр растительных продуктов, таких как овощи, фрукты, ягоды, орехи, семена, зерна, бобовые и зелень. Разнообразие помогает обеспечить организм всеми необходимыми витаминами, минералами и фитонутриентами.

убедитесь, что ваш рацион включает широкий спектр растительных продуктов, таких как овощи, фрукты, ягоды, орехи, семена, зерна, бобовые и зелень. Разнообразие помогает обеспечить организм всеми необходимыми витаминами, минералами и фитонутриентами. Белок: замените животный белок растительным, таким как тофу, соевые продукты, шпинат, горох, чечевица, киноа и орехи. Они содержат аминокислоты, необходимые для строения и восстановления тканей.

замените животный белок растительным, таким как тофу, соевые продукты, шпинат, горох, чечевица, киноа и орехи. Они содержат аминокислоты, необходимые для строения и восстановления тканей. Углеводы: выбирайте цельнозерновые продукты, такие как цельнозерновой хлеб, каши, крупы и овощи, чтобы обеспечить организм долгосрочной энергией и полезными пищевыми волокнами.

выбирайте цельнозерновые продукты, такие как цельнозерновой хлеб, каши, крупы и овощи, чтобы обеспечить организм долгосрочной энергией и полезными пищевыми волокнами. Здоровые жиры: включите в рацион источники здоровых жиров, такие как авокадо, оливковое масло, орехи, семена льна и чиа. Они содержат ненасыщенные жирные кислоты, которые благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему.

включите в рацион источники здоровых жиров, такие как авокадо, оливковое масло, орехи, семена льна и чиа. Они содержат ненасыщенные жирные кислоты, которые благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему. Витамины и минералы: уделяйте внимание употреблению пищи, богатой витаминами и минералами. Некоторые продукты, такие как орехи, семена, фрукты и овощи, могут быть особенно полезными источниками витаминов и минералов.

Главное, из чего стоит исходить. Пост – это не диета, это, прежде всего, духовное испытание. Поэтому его нельзя рассматривать как лечебное питание – мол, хороший повод сбросить лишние килограммы. Впрочем, для по-настоящему верующих это очевидно. Для них, скорее, стоит смотреть на риски, которые несет столь долгий срок ограничений питания, говорит наш эксперт.Людям с хроническими болезнями, вступая в пост, стоит посоветоваться со своим лечащим врачом и с духовником, какие ограничения в питании будет соблюдать посильно. Возможно, для них подвиг поста будет заключаться больше в духовном пути, чем в телесном.В православные посты обычно исключаются продукты животного происхождения, такие как мясо, молоко, яйца и рыба. Однако разрешены растительные продукты, такие как овощи, фрукты, ягоды, орехи, семена, зерна, зелень. Также можно употреблять крупы, бобовые, макароны, хлеб, растительное масло.Вот несколько способов сделать питание во время поста здоровым и полноценным:Ранее МедикФорум писал о дисфункции желчного пузыря.

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