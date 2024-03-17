Врач Стародубова рассказала как питаться в пост, нутрициолог Строков дал советы как сделать меню разнообразным
Великий пост начинается у православных христиан в этом году 18 марта. Как провести его с пользой для здоровья, «Комсомолке» рассказала Антонина Стародубова, врач – кардиолог и диетолог, главный внештатный специалист диетолог Департамента здравоохранения города Москвы, заместитель директора по научной и лечебной работе ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии», доктор медицинских наук.
Главное, из чего стоит исходить. Пост – это не диета, это, прежде всего, духовное испытание. Поэтому его нельзя рассматривать как лечебное питание – мол, хороший повод сбросить лишние килограммы. Впрочем, для по-настоящему верующих это очевидно. Для них, скорее, стоит смотреть на риски, которые несет столь долгий срок ограничений питания, говорит наш эксперт.
Людям с хроническими болезнями, вступая в пост, стоит посоветоваться со своим лечащим врачом и с духовником, какие ограничения в питании будет соблюдать посильно. Возможно, для них подвиг поста будет заключаться больше в духовном пути, чем в телесном.
Что можно есть в пост?
В православные посты обычно исключаются продукты животного происхождения, такие как мясо, молоко, яйца и рыба. Однако разрешены растительные продукты, такие как овощи, фрукты, ягоды, орехи, семена, зерна, зелень. Также можно употреблять крупы, бобовые, макароны, хлеб, растительное масло.
"В течение поста можно приготавливать блюда на основе различных каш, супов на овощном бульоне, салатов из свежих овощей и зелени, пирогов с начинками из фруктов или ягод, тушеных овощей, смузи, ореховых паштетов, бобовых блюд и т. д. Важно обеспечить своему организму все необходимые питательные вещества для поддержания здоровья и полноценного функционирования", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Вот несколько способов сделать питание во время поста здоровым и полноценным:
- Разнообразие продуктов: убедитесь, что ваш рацион включает широкий спектр растительных продуктов, таких как овощи, фрукты, ягоды, орехи, семена, зерна, бобовые и зелень. Разнообразие помогает обеспечить организм всеми необходимыми витаминами, минералами и фитонутриентами.
- Белок: замените животный белок растительным, таким как тофу, соевые продукты, шпинат, горох, чечевица, киноа и орехи. Они содержат аминокислоты, необходимые для строения и восстановления тканей.
- Углеводы: выбирайте цельнозерновые продукты, такие как цельнозерновой хлеб, каши, крупы и овощи, чтобы обеспечить организм долгосрочной энергией и полезными пищевыми волокнами.
- Здоровые жиры: включите в рацион источники здоровых жиров, такие как авокадо, оливковое масло, орехи, семена льна и чиа. Они содержат ненасыщенные жирные кислоты, которые благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему.
- Витамины и минералы: уделяйте внимание употреблению пищи, богатой витаминами и минералами. Некоторые продукты, такие как орехи, семена, фрукты и овощи, могут быть особенно полезными источниками витаминов и минералов.
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