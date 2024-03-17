Врач Мамонтова рассказала как сбой гормонов щитовидной железы отражается на глазах и кожи, врач Гуреева назвала еще 10 симптомов
Заболевания щитовидной железы довольно негативно сказываются на состоянии здоровья человека.
Какие именно сигналы могут говорить о нездоровье щитовидной железы, aif.ru рассказала заведующая эндокринологическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Елена Мамонтова.
Нарушения в работе щитовидной железы проявляются в самых разных формах. Так, при повышении функции органа (тиреотоксикозе) может развиться отечность тканей, расположенных за глазным яблоком.
Это происходит вследствие увеличения объема орбитальных тканей и мышц, что приводит к выдавливанию глазного яблока вперед. Кроме того, могут наблюдаться частое моргание и ощущение «песка» в глазах, развивается слезотечение. При понижении функции щитовидной железы (гипотиреоз) возможно развитие отечности подкожножировой клетчатки вокруг глазной орбиты.
Изменения функции щитовидной железы также отражаются на состоянии кожи. При тиреотоксикозе повышается активность симпато-адреналовой системы и развивается выраженная потливость — кровоснабжение кожи увеличивается, в результате чего она становится горячей, бархатистой и влажной. На фоне понижении функции органа, наоборот, отмечается сухость кожных покровов, шелушение и даже огрубление кожи.
"Гипотиреоз, или снижение функции щитовидной железы, может проявляться различными симптомами, которые могут быть различны по интенсивности и индивидуальны для каждого человека", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.
Некоторые из основных симптомов гипотиреоза включают:
- Усталость и слабость: чувство постоянной усталости, даже после достаточного отдыха, является одним из наиболее распространенных симптомов гипотиреоза.
- Прибавка в весе: у людей с гипотиреозом может наблюдаться прибавка в весе без изменений в режиме питания или уровне физической активности.
- Холодные конечности: холодные руки и ноги могут быть признаком сниженного обмена веществ, что часто происходит при гипотиреозе.
- Замедленный пульс: у людей с гипотиреозом часто отмечается замедленный пульс, который может быть меньше 60 ударов в минуту.
- Депрессия и настроение: некоторые люди с гипотиреозом могут испытывать депрессию, тревогу или нарушения настроения.
Гуреева назвала и некоторые из основных симптомов гипертиреоза:
- Повышенная активность: люди с гипертиреозом часто ощущают повышенный уровень энергии, нервозность и беспокойство.
- Потеря веса: при гипертиреозе может наблюдаться потеря веса даже при сохранении обычного режима питания или даже повышенном аппетите.
- Учащенный пульс: увеличенный уровень щитовидных гормонов может ускорить сердечный ритм, что может проявляться как учащенный пульс или сердцебиение.
- Изменения во сне: гипертиреоз может вызывать бессонницу или другие изменения в образце сна.
- Проблемы с пищеварением: гипертиреоз может вызывать чувство голода, частые походы в туалет или диарею.
Ранее МедикФорум писал о дисфункции щитовидной железы.
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