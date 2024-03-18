Nutrition: ешьте яйца вечером, если хотите похудеть, врач Беляева назвала еще более эффективный способ

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Nutrition: ешьте яйца вечером, если хотите похудеть, врач Беляева назвала еще более эффективный способ


Эксперты по питанию в США рассказали, когда нужно употреблять данный пищевой продукт, чтобы сбросить лишние килограммы. Об этом сообщает The American Jornal of Clinical Nutrition.


По словам ученых, большинство людей привыкли включать яйца в рацион на завтрак. Но, согласно специальному  американскому исследованию, для похудения их лучше употреблять в вечернее время.

Уточняется, что, с одной стороны, животные белки, как правило, легче усваиваются, чем растительные, и поэтому их следует употреблять в указанное время, чтобы обеспечить хороший ночной сон. С другой стороны, организму требуется много энергии для расщепления белка, особенно во время сна, что стимулирует сжигание жира.

Кроме того, большое количество белка в яйцах гарантирует, что вечером уровень сахара в крови не будет колебаться, что, в свою очередь, приведёт к более глубокому, спокойному и комфортному сну.

Врач-нутрициолог Беляева Лана рассказала специально для МедикФорум, что есть утром и вечером, чтобы худеть эффективно.

"Вы можете есть тогда, когда вам хочется и утром и вечером, они не единственный источник белка, который при похудении принципиально важен.  Белок помогает ощущать себя более насыщенным и дольше сохранять чувство сытости после еды. Это может уменьшить количество потребляемых калорий за счет снижения аппетита и уменьшения перекусов между приемами пищи", - говорит врач-нутрициолог.

Значение белка для похудения


Поддержание мышечной массы. При снижении веса с помощью диеты часто теряется не только жир, но и мышечная масса.

"Потребление достаточного количества белка помогает сохранить мышечную ткань в процессе похудения, что важно для поддержания общего метаболизма и контроля веса".

Термический эффект пищи. Пищеварение и метаболизм белка требуют больше энергии, чем углеводов или жиров. Это означает, что организм тратит больше калорий на переваривание и усвоение белка, что может способствовать снижению избыточного веса.

Поддержание стабильного уровня глюкозы в крови. Белок помогает предотвратить резкие колебания уровня глюкозы в крови, что может снизить вероятность возникновения приступов голода и желания перекусить сладкими или высококалорийными продуктами.

Ускорение обмена веществ. Потребление белка может способствовать увеличению скорости обмена веществ, что означает, что организм тратит больше энергии даже в состоянии покоя.

"Это может помочь сжигать больше калорий и ускорить процесс похудения".


Наиболее полезные источники белка при похудении


Наиболее полезные источники белка при похудении включают:
  • Куриное филе
  • Рыба
  • Морепродукты
  • Яйца
  • Молочные продукты с низким содержанием жиров
  • Бобы и другие магазинные продукты.

Ранее МедикФорум писал о жирах, полезных для сердца.



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