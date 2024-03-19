Врач Бережная: необдуманное стремление поститься может довести до проблем со здоровьем

«Если до начала поста в вашем рационе было мало овощей, фруктов и бобовых, употребление их в большем количестве может привести к неприятным последствиям, например, вздутию и повышенному газообразованию», - отметила специалист.

«Во время поста важно следить за количеством калорий и не забывать о соотношении белков, жиров и углеводов: если последние в рационе все сорок дней будут в избытке, то цифра на весах может увеличиться, а общее состояние организма станет хуже», - предостерегла специалист.

Врач Бережная констатировала в комментарии « Газете.Ru », что необдуманное стремление поститься может довести до появления проблем с пищеварительным здоровьем.Бережная добавила, что в пост как и в любое другое время важно контролировать количество употребляемых в пищу углеводов – прежде всего, быстро усваиваемых. Злоупотребление в этот период мучными изделиями или сладкими овощами, блюдами из картофеля может спровоцировать чрезмерную инсулиновую нагрузку, простимулировать избыточное жироотложение и увеличение веса, увеличить риски диабета и атеросклероза.Эксперт подчеркнула, что постящимся особенно важно обеспечивать организм белком.Врач обратила внимание на то, что пост бывает противопоказан при некоторых хронических заболеваниях (например, болезнях желудка и кишечника, сахарном диабете). В случае патологий любые предполагаемые ограничения в рационе следует обсуждать предварительно с лечащим специалистом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому по мнению врачей вредно придерживаться постного рациона

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