Врач Афинская: отказ от углеводов вызывает рост жира на животе, диетолог Лементина рекомендовала есть гречку и перловку

"Большое количество висцерального жира связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и некоторых видов рака. Этот жир может выделять воспалительные вещества (цитокины)", - пишет в своем Telegram-канале врач-диетолог Лиза Афинская.

"Например, пытаться исключить все углеводы. Это не поможет быстрее похудеть", - подчеркнула врач.





"Цельнозерновые продукты, такие как цельнозерновой хлеб, крупы, особенно гречка и перловка, являются ценным источником питательных веществ и волокон", - говорит Лементина.

Высокое содержание пищевых волокон: они содержат значительное количество пищевых волокон, которые способствуют снижению уровня висцерального жира. Пищевые волокна помогают улучшить работу пищеварительной системы, уменьшают аппетит и способствуют ощущению сытости, что может помочь контролировать вес.

они содержат значительное количество пищевых волокон, которые способствуют снижению уровня висцерального жира. Пищевые волокна помогают улучшить работу пищеварительной системы, уменьшают аппетит и способствуют ощущению сытости, что может помочь контролировать вес. Низкий гликемический индекс: гречка и перловка имеют низкий гликемический индекс, что означает, что они не вызывают резких скачков уровня сахара в крови после употребления. Это может способствовать уменьшению накопления жира в области живота.

гречка и перловка имеют низкий гликемический индекс, что означает, что они не вызывают резких скачков уровня сахара в крови после употребления. Это может способствовать уменьшению накопления жира в области живота. Богатый источник питательных веществ: цельнозерновые продукты содержат витамины, минералы и антиоксиданты, которые важны для общего здоровья и могут помочь в борьбе с воспалением и уменьшением висцерального жира.

цельнозерновые продукты содержат витамины, минералы и антиоксиданты, которые важны для общего здоровья и могут помочь в борьбе с воспалением и уменьшением висцерального жира. Повышение чувства сытости: пищевые волокна в гречке и перловке помогают увеличить чувство сытости после еды, что может снизить желание переедать и уменьшить потребление калорий.





Как исправить ситуацию и избавиться от провокатора болезней? Врачи предупреждают: сидеть на голодных диетах точно не стоит. Как и отказываться от всего жирного и продуктов с углеводами.Диетолог Лиза Афинская подтвердила, что слишком строго себя ограничивать, действительно, не стоит.Запреты доводят до того, что развивается сильная тяга к сладкому, человек испытывает стресс. Едва ли это помогает сбросить лишнее без вреда для здоровья. Обычно все наоборот. Есть более эффективный способ борьбы с избыточным весом - включение в рацион продуктов с низкой энергетической плотностью (зелень, огурцы, помидоры, кабачки, ягоды и прочее).что может предотвратить набор жира в области живота.Ранее МедикФорум писал о полезном овоще для гипертоников.

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