Терапевт Драпкина рассказала, какие продукты нужно есть весной, врач Захарова дала 3 совета как победить авитаминоз

"Питайтесь разнообразно и сбалансированно, включите в рацион достаточное количество овощей, фруктов, зелени, молочных продуктов, мяса, рыбы и яиц. Это позволит восполнить недостаток витаминов и минералов, необходимых для нормальной работы иммунной и нервной системы. В весенний период времени чаще всего наблюдается дефицит витаминов А, D, B1, E, B12, B6, B2, К".

"Употребляйте достаточное количество жидкости в течение дня, чтобы поддерживать гидратацию организма. Вода играет важную роль в обмене веществ и обеспечивает нормальное функционирование органов и систем", - говорит Захарова.

Железо: говядина, печень, курица, бобовые (например, фасоль и чечевица), шпинат, темная курица, гречка, инжир, чернослив, тыква, киноа.

говядина, печень, курица, бобовые (например, фасоль и чечевица), шпинат, темная курица, гречка, инжир, чернослив, тыква, киноа. Цинк: говядина, курица, фасоль, кешью, семена тыквы, йогурт, шпинат, горох, грибы.

говядина, курица, фасоль, кешью, семена тыквы, йогурт, шпинат, горох, грибы. Магний: миндаль, фундук, орехи, бобовые (чечевица, фасоль), темный шоколад, авокадо, бананы, овсянка, шпинат, картофель.

миндаль, фундук, орехи, бобовые (чечевица, фасоль), темный шоколад, авокадо, бананы, овсянка, шпинат, картофель. Кальций: молоко, йогурт, творог, сыр, листовые зеленые овощи (капуста, брокколи), морепродукты (сардины, креветки), миндаль, бразильские орехи, фасоль, тофу.

Стоит ли употреблять витаминные комплексы?

"Прежде чем употреблять БАДы, я бы посоветовала сдать анализы"

содержится в печени рыб и рыбьем жире, печени животных и домашней птицы, яйцах, сливочном масле, в моркови, красном перце, тыкве, помидорах, абрикосах, персиках, грушах, в овощах и фруктах, окрашенных в оттенки красного и оранжевого.Основные источники— продукты как животного, так и растительного происхождения. Они есть в зерновых ростках, грецких орехах и фундуке, шпинате, картофеле, моркови, капусте, бобовых, а также яйцах, рыбе и печени.содержится в рыбьем жире, сардинах, сельди, лососе, тунце, молоке и молочных продуктах, в хлебе из муки грубого помола. Кроме того, этот витамин вырабатывается в коже под воздействием солнца.содержится в зернах злаковых, ростках пшеницы, петрушке, растительных маслах, семечках и орехах, в куриных яйцах, брюссельской капусте, в ягодах шиповника, облепихи, черешни и рябины.что, помимо правильного питания, позволит чувствовать себя лучше в начале весны.способствует укреплению иммунитета и повышению общего тонуса организма. Прогулки на свежем воздухе, занятия спортом, йога или плавание помогут в борьбе с весенней усталостью.играет важную роль в поддержании здоровья. Старайтесь спать не менее 7-8 часов в сутки, чтобы организм мог восстановиться и подготовиться к новым вызовам.Ранее МедикФорум писал об идеальных показателях артериального давления.

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