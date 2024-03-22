Врач Умнов дал 3 совета, как до лета убрать пивной живот, нутрициолог Строков рассказал стоит ли качать пресс
До лета осталась пара месяцев, и многие уже задумываются о том, чтобы начать приводить себя в форму.
Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с Life.ru дал три совета, которые помогут прийти в форму любителям пива.
"Основной причиной возникновения пивного живота у мужчин считается избыточное поступление углеводов из пенистого продукта (пиво очень калорийно) и закусок, а также нарушение гормонального баланса (избыток эстрогенов, вызывающих разрастание подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки)", - говорит Умнов.
Первый совет, который поможет избавиться от пивного живота: вам необходимо скорректировать время приёма пищи и рацион. Умнов рекомендует питаться четыре-пять раз в день небольшими порциями. При этом ужинать нужно за три часа до отхода ко сну.
Второй совет: полностью отказаться как от пива, так и от любого другого спиртного напитка.
Третий совет: займитесь физкультурой. Разным людям могут подойти разные виды физнагрузки: бег, велосипед, плавание, силовые тренажёры.
Врач-нутрициолог Игорь Строков рассказал специально для МедикФорум, рассказал что еще можно добавить в программу похудения, чтобы быстро достичь результата.
"Пиво может вызывать накопление жира в области живота из-за своего влияния на обмен веществ и образ жизни. Одним из факторов является наличие алкоголя в пиве, который способствует образованию жировых отложений в организме, особенно в области живота", - говорит Строков.
Частое употребление пива может приводить к увеличению потребления калорий, особенно если пиво употребляется в сочетании с калорийной пищей. Это может способствовать набору лишнего веса и формированию жировых отложений. Люди, употребляющие большие количества пива, часто становятся менее активными и меньше занимаются спортом или физической активностью. Это также может способствовать накоплению жира в области живота, объясняет Строков.
Силовые тренировки
"Включите в свою тренировочную программу упражнения на укрепление мышц кора и брюшного пресса. Это поможет улучшить тонус мышц и сократить объем живота".
Интенсивные силовые тренировки увеличивают метаболизм и способствуют сжиганию калорий даже в состоянии покоя. Это может помочь уменьшить жировые отложения, в том числе в области живота.
Контроль над потреблением алкоголя
Сократите потребление алкоголя, особенно пива, так как оно часто является источником лишних калорий и способствует накоплению жира в области живота.
Постоянство и терпение
Избавление от пивного живота требует времени и усилий. Будьте терпеливы и последовательны в своих усилиях, чтобы добиться желаемых результатов. Следуя этим рекомендациям и поддерживая здоровый образ жизни, вы сможете постепенно избавиться от пивного живота и улучшить свою физическую форму.
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