Врач Малышева: газированная вода не приводит к вздутию живота, диетолог Лементина рассказала кому полезна газировка

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Врач Малышева: газированная вода не приводит к вздутию живота, диетолог Лементина рассказала кому полезна газировка


Газированная вода способствует чувству насыщения и не приводит к вздутию живота. Об этом врачи рассказали в эфире программы «Жить здорово!».

Эксперимент на ста людях показал, что газированная сильнее обычной способствует насыщению. Это связано это с тем, что она воздействует на механорецепторы желудка. Поэтому организм воспринимает тот же объем газированной воды как больший. 

Вздутие живота не связано с употреблением газированной воды, объяснила врач Елена Малышева. Газы их желудка могут подняться лишь наверх, спровоцировав отрыжку. В кишечнике газы образуются из-за жизнедеятельности бактерий.

Однако минеральная вода имеет противопоказание: гипертонию. В ней содержится соль, которая повышает давление.

«Есть три вида воды: лечебная — в ней много соли: больше 10 граммов на литр воды. 10 граммов — это две чайные ложки. В лечебно-столовой — от 1 до 10 граммов соли на литр. А в столовой — менее 1 грамма».


Врач-диетолог Лементина Юлия рассказала специально для МедикФорум кому может быть полезно употребление газированной воды.

Газированная вода может быть полезна для различных групп людей и в различных ситуациях:

Людям, стремящимся контролировать потребление сахара и калорий

"Газированная вода без добавления сахара или калорий может быть отличной альтернативой газированным напиткам, содержащим большое количество сахара и калорий. Это может помочь людям, стремящимся к снижению веса или поддержанию здорового образа жизни", - говорит Лементина.


Людям, которые предпочитают кислородированные напитки

Для многих людей газированные напитки представляют собой более освежающий и приятный вкус, чем обычная вода. Газированная вода может помочь им утолить жажду без лишнего потребления сахара или калорий.

Тем, кто страдает от расстройств пищеварения

Употребление газированной воды может помочь в уменьшении симптомов некоторых расстройств пищеварения, таких как запоры или неприятные ощущения в желудке.

"Многие люди находят облегчение от этих симптомов после употребления газированной воды".


Людям, ищущим альтернативу алкогольным напиткам

Газированная вода с добавлением фруктовых соков или других ароматизаторов может служить отличной альтернативой алкогольным напиткам, особенно для тех, кто избегает потребления алкоголя.

Спортсменам и активным людям

Газированная вода может быть освежающим напитком для утоления жажды во время интенсивных физических упражнений или активной деятельности.

"Как и с любым продуктом, употребление газированной воды следует ограничивать и учитывать индивидуальные особенности организма".



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