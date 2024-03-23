Врач Малышева: газированная вода не приводит к вздутию живота, диетолог Лементина рассказала кому полезна газировка
Газированная вода способствует чувству насыщения и не приводит к вздутию живота. Об этом врачи рассказали в эфире программы «Жить здорово!».
Эксперимент на ста людях показал, что газированная сильнее обычной способствует насыщению. Это связано это с тем, что она воздействует на механорецепторы желудка. Поэтому организм воспринимает тот же объем газированной воды как больший.
Вздутие живота не связано с употреблением газированной воды, объяснила врач Елена Малышева. Газы их желудка могут подняться лишь наверх, спровоцировав отрыжку. В кишечнике газы образуются из-за жизнедеятельности бактерий.
Однако минеральная вода имеет противопоказание: гипертонию. В ней содержится соль, которая повышает давление.
«Есть три вида воды: лечебная — в ней много соли: больше 10 граммов на литр воды. 10 граммов — это две чайные ложки. В лечебно-столовой — от 1 до 10 граммов соли на литр. А в столовой — менее 1 грамма».
Врач-диетолог Лементина Юлия рассказала специально для МедикФорум кому может быть полезно употребление газированной воды.
Газированная вода может быть полезна для различных групп людей и в различных ситуациях:
Людям, стремящимся контролировать потребление сахара и калорий
"Газированная вода без добавления сахара или калорий может быть отличной альтернативой газированным напиткам, содержащим большое количество сахара и калорий. Это может помочь людям, стремящимся к снижению веса или поддержанию здорового образа жизни", - говорит Лементина.
Людям, которые предпочитают кислородированные напитки
Для многих людей газированные напитки представляют собой более освежающий и приятный вкус, чем обычная вода. Газированная вода может помочь им утолить жажду без лишнего потребления сахара или калорий.
Тем, кто страдает от расстройств пищеварения
Употребление газированной воды может помочь в уменьшении симптомов некоторых расстройств пищеварения, таких как запоры или неприятные ощущения в желудке.
"Многие люди находят облегчение от этих симптомов после употребления газированной воды".
Людям, ищущим альтернативу алкогольным напиткам
Газированная вода с добавлением фруктовых соков или других ароматизаторов может служить отличной альтернативой алкогольным напиткам, особенно для тех, кто избегает потребления алкоголя.
Спортсменам и активным людям
Газированная вода может быть освежающим напитком для утоления жажды во время интенсивных физических упражнений или активной деятельности.
"Как и с любым продуктом, употребление газированной воды следует ограничивать и учитывать индивидуальные особенности организма".
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