Врач Малышева: газированная вода не приводит к вздутию живота, диетолог Лементина рассказала кому полезна газировка





«Есть три вида воды: лечебная — в ней много соли: больше 10 граммов на литр воды. 10 граммов — это две чайные ложки. В лечебно-столовой — от 1 до 10 граммов соли на литр. А в столовой — менее 1 грамма».

"Газированная вода без добавления сахара или калорий может быть отличной альтернативой газированным напиткам, содержащим большое количество сахара и калорий. Это может помочь людям, стремящимся к снижению веса или поддержанию здорового образа жизни", - говорит Лементина.

"Многие люди находят облегчение от этих симптомов после употребления газированной воды".

"Как и с любым продуктом, употребление газированной воды следует ограничивать и учитывать индивидуальные особенности организма".

Эксперимент на ста людях показал, что газированная сильнее обычной способствует насыщению. Это связано это с тем, что она воздействует на механорецепторы желудка. Поэтому организм воспринимает тот же объем газированной воды как больший.Вздутие живота не связано с употреблением газированной воды, объяснила врач Елена Малышева. Газы их желудка могут подняться лишь наверх, спровоцировав отрыжку. В кишечнике газы образуются из-за жизнедеятельности бактерий.Однако минеральная вода имеет противопоказание: гипертонию. В ней содержится соль, которая повышает давление.кому может быть полезно употребление газированной воды.Газированная вода может быть полезна для различных групп людей и в различных ситуациях:Для многих людей газированные напитки представляют собой более освежающий и приятный вкус, чем обычная вода. Газированная вода может помочь им утолить жажду без лишнего потребления сахара или калорий.Употребление газированной воды может помочь в уменьшении симптомов некоторых расстройств пищеварения, таких как запоры или неприятные ощущения в желудке.Газированная вода с добавлением фруктовых соков или других ароматизаторов может служить отличной альтернативой алкогольным напиткам, особенно для тех, кто избегает потребления алкоголя.Газированная вода может быть освежающим напитком для утоления жажды во время интенсивных физических упражнений или активной деятельности.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые восполняют недостаток витаминов.

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