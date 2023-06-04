Врач Захарова объяснила, полезна ли газированная вода

В качестве напитка газированная вода, как правило, полезна для здоровья. Она не содержит калорий, сахара или искусственных добавок. Это делает его лучшей альтернативой сладким напиткам, таким как газированные напитки или подслащенные соки.





Газированная вода утоляет жажду и поддерживает гидратацию организма. Кроме того, она может улучшить пищеварение.





"Углекислота в газированной воде стимулирует выработку желудочной кислоты, которая может ускорить пищеварение. Тем не менее, есть и некоторые негативные моменты, которые следует учитывать. У некоторых людей газированная вода может вызвать вздутие живота или изжогу. Поэтому людям с проблемами желудка, такими как рефлюкс, следует избегать употребления газированных напитков или употреблять их только в умеренных количествах", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.





Газированная вода также может повлиять на зубную эмаль. Углекислый газ может атаковать его и привести к повышенной чувствительности зубов.

Влияние газированной воды на здоровье

Увлажнение: газированная вода может быть хорошей альтернативой сладким напиткам, когда речь идет о поддержании гидратации организма. Она не содержит калорий и сахара и может утолить жажду.

газированная вода может быть хорошей альтернативой сладким напиткам, когда речь идет о поддержании гидратации организма. Она не содержит калорий и сахара и может утолить жажду. Пищеварение: углекислота в газированной воде может стимулировать выработку желудочной кислоты и, таким образом, поддерживать пищеварение. Однако другие люди могут быть чувствительны к газированию и испытывать неприятную отрыжку или вздутие живота. Обратите внимание на то, как ваш организм реагирует на воду и влияет ли она на ваше пищеварение положительно или отрицательно.

углекислота в газированной воде может стимулировать выработку желудочной кислоты и, таким образом, поддерживать пищеварение. Однако другие люди могут быть чувствительны к газированию и испытывать неприятную отрыжку или вздутие живота. Обратите внимание на то, как ваш организм реагирует на воду и влияет ли она на ваше пищеварение положительно или отрицательно. Здоровье зубов: ваша зубная эмаль может быть повреждена углекислотой в газированной воде, особенно если вы пьете слишком много. Это может привести к повышенной чувствительности зубов и повышенному риску кариеса. Поэтому рекомендуется полоскать рот чистой водой после употребления газированной воды и регулярно чистить зубы, чтобы удалить остатки кислоты и защитить зубы.

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