Врач Баркан рассказал об опасности сна на животе, терапевт Андреева назвала самую полезную для здоровья позу

"Поза на животе действительно считается не самой благоприятной для здоровья. Существует несколько поз для сна, которые считаются особенно полезными для поддержания здорового сна и общего благополучия", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

"Эта поза способствует правильной анатомической позиции позвоночника и уменьшает давление на шею и спину", - говорит Андреева.

"Эта поза также рекомендуется для беременных женщин, чтобы облегчить давление на матку и спину".

"Однако некоторым людям с проблемами спины может быть неудобно в этой позе".

"Это можно сделать с помощью специальной подушки или регулируемой кровати".

Это самая нежелательная, неудобная и небезопасная поза для сна. Во-первых, когда человек спит на животе у него деформируется позвоночник, идет избыточный прогиб в пояснице. Особенно это опасно для тех, у кого есть патологии позвоночника. В целом - это избыточная нагрузка для любого человека. Во-вторых, в этой позе человек поворачивает голову, получается избыточный поворот и нагрузка на шейный отдел позвоночника. Возможен перегиб сосудов, питающих головной мозг, что может сопровождаться головными болями в ночное и утреннее время. В-третьих, у нас в организме грудное и брюшное дыхание. В позе сна на животе брюшное дыхание практически выключается, — сказал Виталий Баркан.: лежать на спине с руками вдоль тела и легонько разведенными ногами является одной из самых здоровых поз для сна.: лежать на боку с подушкой между коленями может помочь выровнять позвоночник и уменьшить дискомфорт в области поясницы.: эта поза особенно полезна для улучшения кровообращения и пищеварения. Лежа на левом боку, сердце находится выше, что помогает уменьшить нагрузку на сердце и обеспечивает лучшее кровоснабжение плода для беременных женщин.: лежа на боку с поднятыми к коленям ногами, прижавшись к груди, может уменьшить риск храпа и облегчить дыхание.: если у вас есть проблемы с кислотностью или рефлюксом, поднятая голова может помочь предотвратить регургитацию желудочного содержимого во время сна.Ранее МедикФорум писал о вреде избыточного употребления воды.

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