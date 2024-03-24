Врач Баркан рассказал об опасности сна на животе, терапевт Андреева назвала самую полезную для здоровья позу
Поза сна на животе — нежелательная, неудобная и небезопасная, так как негативно влияет на позвоночник, сосуды шеи и дыхание. Об этом корреспонденту «МК в Чите» рассказал главный внештатный специалист по функциональной диагностике Минздрава Забайкалья Виталий Баркан.
Это самая нежелательная, неудобная и небезопасная поза для сна. Во-первых, когда человек спит на животе у него деформируется позвоночник, идет избыточный прогиб в пояснице. Особенно это опасно для тех, у кого есть патологии позвоночника. В целом - это избыточная нагрузка для любого человека. Во-вторых, в этой позе человек поворачивает голову, получается избыточный поворот и нагрузка на шейный отдел позвоночника. Возможен перегиб сосудов, питающих головной мозг, что может сопровождаться головными болями в ночное и утреннее время. В-третьих, у нас в организме грудное и брюшное дыхание. В позе сна на животе брюшное дыхание практически выключается, — сказал Виталий Баркан.
"Поза на животе действительно считается не самой благоприятной для здоровья. Существует несколько поз для сна, которые считаются особенно полезными для поддержания здорового сна и общего благополучия", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Вот некоторые из них:
На спине: лежать на спине с руками вдоль тела и легонько разведенными ногами является одной из самых здоровых поз для сна.
"Эта поза способствует правильной анатомической позиции позвоночника и уменьшает давление на шею и спину", - говорит Андреева.
На боку: лежать на боку с подушкой между коленями может помочь выровнять позвоночник и уменьшить дискомфорт в области поясницы.
"Эта поза также рекомендуется для беременных женщин, чтобы облегчить давление на матку и спину".
На левом боку: эта поза особенно полезна для улучшения кровообращения и пищеварения. Лежа на левом боку, сердце находится выше, что помогает уменьшить нагрузку на сердце и обеспечивает лучшее кровоснабжение плода для беременных женщин.
В положении эмбриона: лежа на боку с поднятыми к коленям ногами, прижавшись к груди, может уменьшить риск храпа и облегчить дыхание.
"Однако некоторым людям с проблемами спины может быть неудобно в этой позе".
Спящий с поднятой головой: если у вас есть проблемы с кислотностью или рефлюксом, поднятая голова может помочь предотвратить регургитацию желудочного содержимого во время сна.
"Это можно сделать с помощью специальной подушки или регулируемой кровати".
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