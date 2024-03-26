Врач Гандельман назвал консервант, который сильно вредит кишечнику, врач Строков рассказал, какой знак искать на этикетках

«Это консервант для сохранения продуктов в целях транспортировки, он добавляется в молоко, в вино в процессе приготовления на первом этапе, в мясные продукты», — пояснил Коновалов.

"Консервант Е234, также известный как натрия бензоат, является добавкой, широко используемой в пищевой промышленности для увеличения срока годности продуктов", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

"В целом, натрий бензоат считается безопасным для употребления в пищу в умеренных количествах. Однако некоторые люди могут иметь индивидуальную непереносимость к этой добавке. В целом я рекомендую употреблять как можно меньше консервантов. Отдавайте предпочтение свежим продуктам, а не полуфабрикатам".

"В целом, при правильном использовании натрия бензоат является безопасной добавкой в пищу, которая помогает сохранить свежесть и качество продуктов. Однако следует быть внимательным к содержанию и не превышать рекомендованных дозировок, особенно если у вас есть индивидуальная непереносимость к этому консерванту", - говорит Строков.

Медики назвали добавку Е234, известную также как низин, опасной.Специалисты отметили, что низин является разрешенным консервантом, но в январе 2024 года впервые появились научные данные о его вреде.Низин обладает антимикробным действием как для патогенов, так и для полезных бактерий кишечника человека, — привел Гандельман результаты исследования.Е234 добавляется в широкий спектр продуктов, включая напитки (например, газированные напитки, соки), консервированные продукты, сиропы, джемы, кетчупы, соусы, маринады, желе и даже некоторые медикаменты.Натрия бензоат обладает сильными консервирующими свойствами, которые подавляют рост плесени, дрожжей и бактерий в продуктах, что способствует увеличению срока годности.В некоторых исследованиях было показано, что при высоких концентрациях натрия бензоат может превращаться в бензол, который является канцерогеном. Однако это обычно происходит только в комбинации с аскорбиновой кислотой (витамин С) и при высоких температурах.Допустимая суточная норма потребления (ДНП) натрия бензоата составляет до 5 мг/кг массы тела человека.Натрий бензоат часто используется в сочетании с другими консервантами, такими как сорбат калия (Е202), для увеличения эффективности консервации.Ранее МедикФорум писал о пользе молочных и кисломолочных продуктов.

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