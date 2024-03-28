Врач Беджанян пояснил, как распознать выпячивания в кишечнике, онколог Воробьев рассказал о последствиях для здоровья
Одна из довольно распространенных проблем в кишечнике — дивертикулез. По статистике, он встречается у людей в возрасте 40 лет в 20% случаев, а у тех, кто старше 80 лет, практически в 100%.
Сам по себе он обычно не ощущается, однако недооценивать проблему не стоит — она грозит опасными осложнениями. Да и если появляются симптомы патологии по тем или иным причинам, они тоже малоприятны.
О том, по каким сигналам организма можно заподозрить у себя дивертикулез, aif.ru рассказал врач высшей категории, д. м. н., заведующий отделением абдоминальной хирургии и онкологии ФГБНУ «Российский научный центр хирургии им. акад. Б. В. Петровского», хирург-онколог, колопроктолог Аркадий Беджанян.
Под дивертикулезом понимают состояние, когда в стенке толстой кишки или иных участках по всему кишечнику образуются такие мешочки или выступы. Они носят название дивертикулы. Далеко не всегда они вредны, могут быть и безопасными, а еще нередко остаются без симптомов.
Симптомы
Симптомы дивертикулеза могут быть различными и зависят от осложнений этой болезни. Сюда входят боль или дискомфорт в нижней части живота, изменения в стуле, вздутие живота, кровь в стуле, потеря веса, спазмы в животе, чувствительность при пальпации, чувство напряжения, изменение аппетита и общее недомогание.
Дивертикулез часто обнаруживается случайно при проведении медицинских исследований. Важно обращаться к врачу при первых признаках проблемы, так как осложнения могут быть серьезными, передает АиФ.
Врач-онколог Андрей Воробьев рассказал специально для МедикФорум, какие последствия для здоровья может вызывать заболевание.
"При развитии осложнений или в случае воспаления дивертикулов могут возникнуть серьезные проблемы"., - говорит Воробьев.
Воробьев назвал некоторые из возможных последствий дивертикулеза:
Дивертикулит
Это воспаление дивертикулов, которое может привести к острой большой части живота, лихорадке, изменениям в кишечном транзите (как диарея или запоры), а также кровотечениям в кишечнике.
Кровотечения
Дивертикулы могут разрываться и приводить к кровотечениям в кишечнике. Это может проявляться в виде крови в стуле или кровотечений, которые могут быть незаметными, но приводить к анемии.
Образование абсцессов
Иногда вокруг воспаленных дивертикулов могут формироваться абсцессы, что требует медицинского вмешательства.
Стеноз кишки
Дивертикулы могут привести к узелковатому сужению кишечного просвета, что усложняет прохождение пищи и может вызывать проблемы с пищеварением.
Перфорация кишки
В редких случаях дивертикулы могут прорываться, что может привести к серьезным инфекциям брюшной полости и требует немедленного хирургического вмешательства.
"Последствия дивертикулеза могут быть серьезными, поэтому важно своевременно обращаться к врачу при любых симптомах или осложнениях. Лечение может варьироваться в зависимости от тяжести состояния, но включает в себя медикаментозную терапию, диету, а в некоторых случаях и хирургическое вмешательство", - объясняет Воробьев.
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