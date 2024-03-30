Диетолог Денисенко: бобовые и грибы заменят мясо в пост, нутрициолог Строков посоветовал обратить внимание на тофу и орехи

"Для того, чтобы поддерживать в порядке кроветворную и нервную систему, а также волосы, кожу и ногти — необходимы витамины группы В и белок, - говорит диетолог Людмила Денисенко. - Максимальное их количество содержится в мясе, печени и яйцах. Не идеально, но все же в достаточном количестве их могут заменить растительные продукты, содержащие достаточное количество белка: в первую очередь бобовые, соя, орехи, грибы. Есть белок и в разных видах капусты - брокколи, кале".

"Регулярное употребление орехов положительно влияет на уровень жиров крови, снижает риск инсульта, способствует здоровья сердечно-сосудистой системы", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

"Тофу - это соевый продукт, который широко используется в вегетарианской и веганской кухне, а также является популярным блюдом во время поста".

Но при этом организм не может не испытывать дефицит, ведь белок необходим для строительства всех клеток, включая иммунные. В животной пище также много незаменимых аминокислот, которые достаточно сложно получить из растительной. Но ведь пост не навсегда, и сделать его максимально полезным и разнообразным все же можно.Орехи содержат растительный белок, а также рекордное количество ненасыщенных жирных кислот и растительный белок.Кроме того, Строков советует обратить внимание на тофу.Тофу содержит высокое содержание белка, что делает его отличным источником питательных веществ во время поста, когда многие мясные продукты исключаются из рациона.Тофу богат витаминами и минералами, такими как кальций, железо, магний и фосфор. Эти питательные вещества важны для поддержания здоровья костей, мышц и общего здоровья во время периода ограничения пищи во время поста.Тофу можно использовать в различных блюдах и рецептах, так что его можно легко включить в рацион постящегося человека, обеспечивая разнообразие и вкусность пищи.Тофу часто используется как замена мяса в блюдах, поскольку он обладает схожей текстурой и способностью впитывать в себя вкусы приправ и соусов, что делает его привлекательным выбором для тех, кто следит за здоровым питанием во время поста.Тофу является полезным и питательным продуктом, который может обогатить рацион во время православного поста, предоставляя необходимые питательные вещества и разнообразие блюд.Ранее МедикФорум писал о симптомах анемии.

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