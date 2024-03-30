Диетолог Денисенко: бобовые и грибы заменят мясо в пост, нутрициолог Строков посоветовал обратить внимание на тофу и орехи
Фрукты и овощи – это полезная для кишечника клетчатка, «веник» для токсинов. Недаром пост считается очищающим не только для души, но и для тела.
Но при этом организм не может не испытывать дефицит, ведь белок необходим для строительства всех клеток, включая иммунные. В животной пище также много незаменимых аминокислот, которые достаточно сложно получить из растительной. Но ведь пост не навсегда, и сделать его максимально полезным и разнообразным все же можно.
"Для того, чтобы поддерживать в порядке кроветворную и нервную систему, а также волосы, кожу и ногти — необходимы витамины группы В и белок, - говорит диетолог Людмила Денисенко. - Максимальное их количество содержится в мясе, печени и яйцах. Не идеально, но все же в достаточном количестве их могут заменить растительные продукты, содержащие достаточное количество белка: в первую очередь бобовые, соя, орехи, грибы. Есть белок и в разных видах капусты - брокколи, кале".
Орехи содержат растительный белок, а также рекордное количество ненасыщенных жирных кислот и растительный белок.
"Регулярное употребление орехов положительно влияет на уровень жиров крови, снижает риск инсульта, способствует здоровья сердечно-сосудистой системы", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Кроме того, Строков советует обратить внимание на тофу.
"Тофу - это соевый продукт, который широко используется в вегетарианской и веганской кухне, а также является популярным блюдом во время поста".
Вот несколько причин, почему тофу может быть полезным во время православного поста:
Белок
Тофу содержит высокое содержание белка, что делает его отличным источником питательных веществ во время поста, когда многие мясные продукты исключаются из рациона.
Витамины и минералы
Тофу богат витаминами и минералами, такими как кальций, железо, магний и фосфор. Эти питательные вещества важны для поддержания здоровья костей, мышц и общего здоровья во время периода ограничения пищи во время поста.
Разнообразие блюд
Тофу можно использовать в различных блюдах и рецептах, так что его можно легко включить в рацион постящегося человека, обеспечивая разнообразие и вкусность пищи.
Замена мяса
Тофу часто используется как замена мяса в блюдах, поскольку он обладает схожей текстурой и способностью впитывать в себя вкусы приправ и соусов, что делает его привлекательным выбором для тех, кто следит за здоровым питанием во время поста.
Тофу является полезным и питательным продуктом, который может обогатить рацион во время православного поста, предоставляя необходимые питательные вещества и разнообразие блюд.
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