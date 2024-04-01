Врачи: нехватка витамина B1 грозит проблемами с сердцем – какие продукты его восполняют?

«При дефиците витамина B1 у нас развивается сердечная недостаточность», - заявил Герман Гандельман.

Рисовые отруби;

Спирулина;

Льняное семя;

Орехи;

Крупы.

Врачи предупредили, что нехватка витамина B1 (тиамин) в организме грозит проблемами с сердцем и серьезно повышает риск повреждений в сосудистой системе.Как правило, нехватка витамина В1 является следствием несбалансированного питания – того, что в повседневном рационе нет нужного количества его пищевых источников. Медики ответили, какие продукты восполняют уровень тиамина в организме.Елена Малышева подчеркнула, что витамин В1 не вырабатывается человеческим телом – они поступают исключительно с пищей.Одним из признаков нехватки витамина B1 являются психоэмоциональные нарушения, поскольку от его достаточного получения зависит состояние нервной системы. В частности, возможны резкие колебания настроения, депрессивные состояния, меланхолия, а также ухудшение работы мозга, снижение концентрации внимания и качества памяти.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каком давлении необходимо принимать лекарства , чтобы защититься от возможного инфаркта или инсульта.

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