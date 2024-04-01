Врачи: нехватка витамина B1 грозит проблемами с сердцем – какие продукты его восполняют?
Употребление продуктов, богатых витамином В1, поддерживает здоровье сердца – об этом рассказали врачи Елена Малышева и Герман Гандельман.
Врачи предупредили, что нехватка витамина B1 (тиамин) в организме грозит проблемами с сердцем и серьезно повышает риск повреждений в сосудистой системе.
«При дефиците витамина B1 у нас развивается сердечная недостаточность», - заявил Герман Гандельман.
Как правило, нехватка витамина В1 является следствием несбалансированного питания – того, что в повседневном рационе нет нужного количества его пищевых источников. Медики ответили, какие продукты восполняют уровень тиамина в организме.
- Рисовые отруби;
- Спирулина;
- Льняное семя;
- Орехи;
- Крупы.
Одним из признаков нехватки витамина B1 являются психоэмоциональные нарушения, поскольку от его достаточного получения зависит состояние нервной системы. В частности, возможны резкие колебания настроения, депрессивные состояния, меланхолия, а также ухудшение работы мозга, снижение концентрации внимания и качества памяти.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каком давлении необходимо принимать лекарства, чтобы защититься от возможного инфаркта или инсульта.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Герман Гандельман
Здоровье
врач-кардиолог
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