Врачи: нехватка витамина B1 грозит проблемами с сердцем – какие продукты его восполняют?

0 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/dark-haired-male-doctor-looking-after-an-upset-serious-gray-headed-man-suffering-from-a-chest-pain_20880446.htm#page=2&query=chest%20pain&position=10&from_view=search&track=ais&uuid=f5f0ce76-02b6-4675-8688-0c0a1f8fb7d0
проблемы с сердцем

Употребление продуктов, богатых витамином В1, поддерживает здоровье сердца – об этом рассказали врачи Елена Малышева и Герман Гандельман.

Врачи предупредили, что нехватка витамина B1 (тиамин) в организме грозит проблемами с сердцем и серьезно повышает риск повреждений в сосудистой системе.

«При дефиците витамина B1 у нас развивается сердечная недостаточность», - заявил Герман Гандельман.

Как правило, нехватка витамина В1 является следствием несбалансированного питания – того, что в повседневном рационе нет нужного количества его пищевых источников. Медики ответили, какие продукты восполняют уровень тиамина в организме.
  • Рисовые отруби;
  • Спирулина;
  • Льняное семя;
  • Орехи;
  • Крупы.
Елена Малышева подчеркнула, что витамин В1 не вырабатывается человеческим телом – они поступают исключительно с пищей.

Одним из признаков нехватки витамина B1 являются психоэмоциональные нарушения, поскольку от его достаточного получения зависит состояние нервной системы. В частности, возможны резкие колебания настроения, депрессивные состояния, меланхолия, а также ухудшение работы мозга, снижение концентрации внимания и качества памяти.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каком давлении необходимо принимать лекарства, чтобы защититься от возможного инфаркта или инсульта.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Герман Гандельман
Герман Гандельман
Здоровье
врач-кардиолог
Читать MedikForum.ru в
Малышева назвала главную угрозу для жизни при коронавирусе
Кардиолог Гандельман посоветовал продукты с витамином B3 для защиты от гипертонии
Доктор Малышева назвала доступные «суперпродукты» для сердца
Теги : витамин В1, проблемы с сердцем, Елена Малышева, Герман Гандельман