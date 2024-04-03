Диетолог Семирядов: набрать вес можно из-за скачков кортизола, врач Лементина дала советы как худеть в условиях стресса

"Поэтому сначала надо убрать эти первопричины, которые повышают аппетит и снижают уровень энергии, а после этого уже избавляться от лишнего веса", — считает Семирядов.

"Худеть в условиях стресса может быть сложно, так как стресс может привести к увеличению аппетита и употреблению большего количества пищи, особенно высококалорийной и несбалансированной. Однако есть несколько стратегий, которые могут помочь", - говорит Лементина.

Регулярные физические упражнения: физическая активность помогает снизить уровень стресса и тревожности, а также улучшает настроение. Попробуйте заняться спортом, йогой, плаванием или просто прогулками на свежем воздухе.

физическая активность помогает снизить уровень стресса и тревожности, а также улучшает настроение. Попробуйте заняться спортом, йогой, плаванием или просто прогулками на свежем воздухе. Здоровое питание: старайтесь придерживаться сбалансированной диеты, богатой овощами, фруктами, белками и здоровыми жирами. Избегайте переедания и употребления пищи высокой калорийности.

старайтесь придерживаться сбалансированной диеты, богатой овощами, фруктами, белками и здоровыми жирами. Избегайте переедания и употребления пищи высокой калорийности. Управление стрессом: изучите методы релаксации, такие как медитация, глубокое дыхание или техники мысленной релаксации. Эти методы могут помочь снизить уровень стресса и предотвратить его воздействие на ваше питание.

изучите методы релаксации, такие как медитация, глубокое дыхание или техники мысленной релаксации. Эти методы могут помочь снизить уровень стресса и предотвратить его воздействие на ваше питание. Поддержка социальной сети: общение с близкими людьми или поиск поддержки у друзей и семьи может помочь в управлении стрессом и предотвращении компульсивного переедания.

общение с близкими людьми или поиск поддержки у друзей и семьи может помочь в управлении стрессом и предотвращении компульсивного переедания. Здоровый сон: старайтесь спать достаточно каждую ночь, поскольку недостаток сна может увеличить чувство голода и желание перекусить.

"Экспериментируйте и находите те стратегии, которые работают лучше всего для вас. Если стресс продолжает влиять на вас и ваше питание, обратитесь к специалисту для получения индивидуальной поддержки и советов", - советует Лементина.

Диетолог предупредил, что у человека может быть повышенный аппетит из-за «прыжков» кортизола на фоне стресса, отметил врач. Также, по его словам, постоянная тяга к еде связана с дефицитом ряда витаминов и минералов, а усталость нервной системы не позволяет поддерживать физическую активность.Еще одна ошибка — пытаться худеть в одиночку, считает врач. Он уверен, что человек будет эффективнее приходить в форму, когда у него есть какой-то наставник или команда, которая его поддерживает и мотивирует.как эффективно худеть в условиях стресса.Ранее МедикФорум писал о том, как поднять гемоглобин.

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