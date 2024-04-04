Врачи сообщили о возможности исправить гипертонию в «серой зоне» без лекарств

«Нормальными цифрами давления считаются 120 на 80 мм рт. ст. и ниже. Промежуток от 130 до 90 мм рт. ст. это уже гипертония, но все же пока не тяжелая, а как раз та самая серая зона», - поделились медики.

«В группе риска нужно обязательно начинать прием таблеток даже при невысоком повышении давления», - подчеркнули специалисты.

Избавление от лишних килограммов и поддержание нормального веса;

Отказ от соли;

Отказ от алкоголя;

Физнческие нагрузки на уровне минимум 150 минут в неделю.

Врачи Малышева и Гандельман сообщили о существовании «серой зоны» гипертонии.Эксперты уточнили, что исправить гипертонию в такой «серой зоне» возможно без применения лекарств, но существуют категории пациентов, которым не обойтись без приема препаратов. У таких людей имеются хронические нарушения, при которых даже не слишком существенное повышение давления может быть опасным. В частности, группу риска составляют люди 65 лет и старше, диабетики, люди с ишемической болезнью сердца или сердечной недостаточностью, болезнями почек.Врачи сообщили, что люди без нарушений из группы риска вполне могут исправить гипертонию в «серой зоне» без лекарств – лишь за счет коррекции образа жизни.Вот способы, позволяющие добиться снижения показателей такого артериального давления:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких проблемах со здоровьем нужно пить меньше чая.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.