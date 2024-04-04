Врач Малышева раскрыла 3 лучших продукта с витамином D, нутрициолог Строков объяснил, когда стоит перейти на добавки с витамином D

"Витамин D играет важную роль в поддержании здоровья костей, иммунной системы, сердечно-сосудистой системы и других органов. Он часто называется "витамином солнца", потому что наше тело может синтезировать его при экспозиции кожи к солнечному свету. Однако есть и продукты, которые содержат витамин D и могут быть важным источником этого питательного вещества", - говорит Строков.

Недостаток солнечного света

Пожилой возраст

"С возрастом кожа теряет способность синтезировать витамин D из-за изменений в метаболизме и уменьшения количества солнечного света. Пожилым людям часто рекомендуется принимать добавки с витамином D для поддержания здоровья костей и профилактики остеопороза", - говорит Строков.

Некоторые медицинские состояния

Доктор подчеркнула, что витамин D играет ключевую роль в борьбе с инфекциями, что особенно актуально в контексте пандемии COVID-19. Она отметила, что достаточный уровень витамина D в организме способствует более легкому перенесению инфекционных заболеваний.Во время эфира были представлены данные о содержании витамина D в указанных продуктах. Так, 100 граммовсодержат 25 суточных норм витамина D, что позволяет удовлетворить потребность организма всего четырьмя граммами этого продукта в день.содержит в четыре раза больше суточной нормы витамина D, и для восполнения суточной потребности достаточно 25 граммов. Что касается лосося, то в нем содержится достаточно витамина D для двух суточных норм, поэтому необходимо употреблять 50 граммов продукта ежедневно.как не допустить дефицита витамина Д, и когда лучше перейти на прием добавок.Строков также назвал продукты, для тех кто не любит рыбу, которые содержат витамин Д.желток яиц является еще одним источником витамина D. Однако большинство витамина D в яйцах находится в желтке, поэтому если вы ограничиваете потребление желтка, вы можете получить меньше витамина D.некоторые виды грибов, такие как шампиньоны и портобелло, содержат небольшое количество витамина D. Этот витамин обычно присутствует в грибах благодаря обработке солнечным светом.Если вы живете в местности с недостаточным солнечным светом или проводите большую часть времени в помещении, ваш организм может испытывать недостаток витамина D из-за недостаточной экспозиции кожи к солнечному свету. В таких случаях принятие добавок с витамином D может помочь поддерживать нормальные уровни этого витамина в организме.Людям с некоторыми медицинскими состояниями, такими как заболевания печени или почек, может потребоваться дополнительное принятие витамина D. Также витамин D может быть рекомендован в периоды беременности и кормления грудью.Важно учитывать индивидуальные особенности организма и консультироваться с врачом перед началом приема любых добавок, включая витамин D. Врач может оценить ваше здоровье и рекомендовать соответствующую дозировку витамина D в зависимости от ваших потребностей.Ранее МедикФорум писал о связи между стрессом и раком.

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